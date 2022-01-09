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Эксперт назвал самые надежные и ненадежные смартфоны 2021 года

Автор: Роман Мирончук

Если вы выбираете, какой смартфон вам стоит взять, чтобы он долго работал и не ломался, то стоит обратить внимание на советы известного техноблогера Зака Нельсона.

Эксперт огласил лауреатов виртуальной премии Smartphone Durability Awards 2021 на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

Нельсон назвал самый прочный, красивый, инновационный и ремонтопригодный смартфон, который был выпущен в 2021 году.

Самый ремонтопригодный смартфон - Fairphone 4 (на втором месте Pixel 6 Pro)

Наименее ремонтопригодный смартфон - iPhone 13 Pro Max

Самый инновационный смартфон - Samsung Galaxy Z Flip 3

Самый симпатичный изнутри смартфон - Legion Duel 2

Самый ненадежный смартфон - Legion Duel 2

Самый надежный смартфон - Kyocera Duraforce Ultra 5G (Нельсон назвал противоударное устройство настоящим "танком")

Отметим, что Зак Нельсон все время тестирует смартфоны на надежность. Он проверяет, как экраны устройств защищены от царапин, а также пробует сломать руками корпуса телефонов.

Зак Нельсон назвал самые надежные и ненадежные смартфоны 2021 года (видео: YouTube)

Напомним, названы модели смартфонов компании Xiaomi, которые в 2022 году закончат свой жизненный цикл.

Мы также писали о том, что стало известно про новый iPhone 14, который должен выйти осенью 2022 года. Среди новшеств эксперты ожидают титановый корпус и обновленную камеру на 48 мегапикселей.

Также ожидается, что в этом году из линейки смартфонов уберут 5,4-дюймовый iPhone mini. Причина проста - невысокие продажи данных моделей.

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смартфонтехника