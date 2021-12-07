Названы модели смартфонов, которые в 2022 году закончат свой жизненный цикл
В 2022 году компании-производители перестанут выпускать обновления для 12 моделей смартфонов. Эти модели были одними из самых популярных в последние несколько лет.
Какие модели смартфонов закончат свой жизненный цикл в 2022 году, рассказали в издании Tehnofan.
Китайская компания Xiaomi внезапно решила завершить жизненный цикл сразу 12 популярных смартфонов.
Они были представлены впервые в 2019 году и совсем недавно получили последнюю тестовую версию MIUI 12.5.
В компании сообщили, что новое программное обеспечение для этих смартфонов разрабатывать не будут.
Однако в 2022 году выйдет последнее обновление – MIUI 13. Это обновление станет финальным.
Какие модели телефонов попали в этот список:
1. Xiaomi Mi 9
2. Xiaomi Mi 9 Pro
3. Xiaomi Mi 9 SE
4. Xiaomi Mi 9T
5. Xiaomi Mi 9T Pro
6. Xiaomi Mi 9 Lite
7. Xiaomi CC9
8. Xiaomi CC9 Meitu
9. Redmi 20
10. Redmi K20 Pro
11. Redmi Note 8
12. Redmi Note 8 Pro
Стоит отметить, что отсутствие нового программного обеспечения не означает того, что ваш смартфон не будет работать.
Однако указанные модели телефонов больше не будут получать обновления программного обеспечения.
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