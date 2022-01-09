RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерт назвав найнадійніші і ненадійні смартфони 2021 року

Автор: Роман Мирончук

Якщо ви вибираєте, який смартфон вам варто взяти, щоб він довго працював і не ламався, то варто звернути увагу на поради відомого техноблогера Зака Нельсона.

Експерт оголосив лауреатів віртуальної премії Smartphone Durability Awards 2021 на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything.

Нельсон назвав найміцніший, красивий, інноваційний і ремонтопридатний смартфон, який був випущений в 2021 році.

Самий ремонтопридатний смартфон - Fairphone 4 (на другому місці Pixel 6 Pro)

Найменш ремонтопридатний смартфон - iPhone 13 Pro Max

Найбільш інноваційний смартфон - Samsung Galaxy Z Flip 3

Самий симпатичний зсередини смартфон - Legion Duel 2

Самий ненадійний смартфон - Legion Duel 2

Найнадійніший смартфон - Kyocera Duraforce Ultra 5G (Нельсон назвав протиударний пристрій справжнім "танком")

Зазначимо, що Зак Нельсон весь час тестує смартфони на надійність. Він перевіряє, як екрани пристроїв захищені від подряпин, а також пробує зламати руками корпуса телефонів.

Зак Нельсон назвав найнадійніші і ненадійні Смартфони 2021 року (відео: YouTube)

Нагадаємо, названі моделі смартфонів компанії Xiaomi, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл.

Ми також писали про те, що стало відомо про новий iPhone 14, який має вийти восени 2022 року. Серед нововведень експерти очікують титановий корпус і оновлену камеру на 48 мегапікселів.

Також очікується, що цього року з лінійки смартфонів приберуть 5,4-дюймовий iPhone mini. Причина проста - невисокі продажі даних моделей.

Читайте РБК-Україна в Google News
смартфонтехника