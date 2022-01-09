Експерт назвав найнадійніші і ненадійні смартфони 2021 року

Якщо ви вибираєте, який смартфон вам варто взяти, щоб він довго працював і не ламався, то варто звернути увагу на поради відомого техноблогера Зака Нельсона.
Експерт оголосив лауреатів віртуальної премії Smartphone Durability Awards 2021 на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything.
Нельсон назвав найміцніший, красивий, інноваційний і ремонтопридатний смартфон, який був випущений в 2021 році.
Самий ремонтопридатний смартфон - Fairphone 4 (на другому місці Pixel 6 Pro)
Найменш ремонтопридатний смартфон - iPhone 13 Pro Max
Найбільш інноваційний смартфон - Samsung Galaxy Z Flip 3
Самий симпатичний зсередини смартфон - Legion Duel 2
Самий ненадійний смартфон - Legion Duel 2
Найнадійніший смартфон - Kyocera Duraforce Ultra 5G (Нельсон назвав протиударний пристрій справжнім "танком")
Зазначимо, що Зак Нельсон весь час тестує смартфони на надійність. Він перевіряє, як екрани пристроїв захищені від подряпин, а також пробує зламати руками корпуса телефонів.
Зак Нельсон назвав найнадійніші і ненадійні Смартфони 2021 року (відео: YouTube)
Нагадаємо, названі моделі смартфонів компанії Xiaomi, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл.
Ми також писали про те, що стало відомо про новий iPhone 14, який має вийти восени 2022 року. Серед нововведень експерти очікують титановий корпус і оновлену камеру на 48 мегапікселів.
Також очікується, що цього року з лінійки смартфонів приберуть 5,4-дюймовий iPhone mini. Причина проста - невисокі продажі даних моделей.