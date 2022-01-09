Експерт назвав найнадійніші і ненадійні смартфони 2021 року

Якщо ви вибираєте, який смартфон вам варто взяти, щоб він довго працював і не ламався, то варто звернути увагу на поради відомого техноблогера Зака Нельсона.

Зак Нельсон назвав найнадійніші і ненадійні Смартфони 2021 року (відео: YouTube)

Зазначимо, що Зак Нельсон весь час тестує смартфони на надійність. Він перевіряє, як екрани пристроїв захищені від подряпин, а також пробує зламати руками корпуса телефонів.

Нельсон назвав найміцніший, красивий, інноваційний і ремонтопридатний смартфон, який був випущений в 2021 році.

Нагадаємо, названі моделі смартфонів компанії Xiaomi, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл.

Ми також писали про те, що стало відомо про новий iPhone 14, який має вийти восени 2022 року. Серед нововведень експерти очікують титановий корпус і оновлену камеру на 48 мегапікселів.

Також очікується, що цього року з лінійки смартфонів приберуть 5,4-дюймовий iPhone mini. Причина проста - невисокі продажі даних моделей.