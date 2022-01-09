Эксперт назвал самые надежные и ненадежные смартфоны 2021 года
Если вы выбираете, какой смартфон вам стоит взять, чтобы он долго работал и не ломался, то стоит обратить внимание на советы известного техноблогера Зака Нельсона.
Эксперт огласил лауреатов виртуальной премии Smartphone Durability Awards 2021 на своем YouTube-канале JerryRigEverything.
Нельсон назвал самый прочный, красивый, инновационный и ремонтопригодный смартфон, который был выпущен в 2021 году.
Самый ремонтопригодный смартфон - Fairphone 4 (на втором месте Pixel 6 Pro)
Наименее ремонтопригодный смартфон - iPhone 13 Pro Max
Самый инновационный смартфон - Samsung Galaxy Z Flip 3
Самый симпатичный изнутри смартфон - Legion Duel 2
Самый ненадежный смартфон - Legion Duel 2
Самый надежный смартфон - Kyocera Duraforce Ultra 5G (Нельсон назвал противоударное устройство настоящим "танком")
Отметим, что Зак Нельсон все время тестирует смартфоны на надежность. Он проверяет, как экраны устройств защищены от царапин, а также пробует сломать руками корпуса телефонов.
Зак Нельсон назвал самые надежные и ненадежные смартфоны 2021 года (видео: YouTube)
Напомним, названы модели смартфонов компании Xiaomi, которые в 2022 году закончат свой жизненный цикл.
Мы также писали о том, что стало известно про новый iPhone 14, который должен выйти осенью 2022 года. Среди новшеств эксперты ожидают титановый корпус и обновленную камеру на 48 мегапикселей.
Также ожидается, что в этом году из линейки смартфонов уберут 5,4-дюймовый iPhone mini. Причина проста - невысокие продажи данных моделей.