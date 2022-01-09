ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експерт назвав найнадійніші і ненадійні смартфони 2021 року

Новость на русском →
Неділя 09 січня 2022 17:15
Експерт назвав найнадійніші і ненадійні смартфони 2021 року Фото: техноблогер назвав найнадійніші і ненадійні смартфони 2021 року (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Якщо ви вибираєте, який смартфон вам варто взяти, щоб він довго працював і не ламався, то варто звернути увагу на поради відомого техноблогера Зака Нельсона.

Експерт оголосив лауреатів віртуальної премії Smartphone Durability Awards 2021 на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything.

Нельсон назвав найміцніший, красивий, інноваційний і ремонтопридатний смартфон, який був випущений в 2021 році.

Самий ремонтопридатний смартфон - Fairphone 4 (на другому місці Pixel 6 Pro)

Найменш ремонтопридатний смартфон - iPhone 13 Pro Max

Найбільш інноваційний смартфон - Samsung Galaxy Z Flip 3

Самий симпатичний зсередини смартфон - Legion Duel 2

Самий ненадійний смартфон - Legion Duel 2

Найнадійніший смартфон - Kyocera Duraforce Ultra 5G (Нельсон назвав протиударний пристрій справжнім "танком")

Зазначимо, що Зак Нельсон весь час тестує смартфони на надійність. Він перевіряє, як екрани пристроїв захищені від подряпин, а також пробує зламати руками корпуса телефонів.

Зак Нельсон назвав найнадійніші і ненадійні Смартфони 2021 року (відео: YouTube)

Нагадаємо, названі моделі смартфонів компанії Xiaomi, які в 2022 році закінчать свій життєвий цикл.

Ми також писали про те, що стало відомо про новий iPhone 14, який має вийти восени 2022 року. Серед нововведень експерти очікують титановий корпус і оновлену камеру на 48 мегапікселів.

Також очікується, що цього року з лінійки смартфонів приберуть 5,4-дюймовий iPhone mini. Причина проста - невисокі продажі даних моделей.

Читайте РБК-Україна в Google News
смартфон техника
LITE
Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді
Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді