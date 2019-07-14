Смертельное ДТП под Полтавой произошло по вине главного "Слуги народа" области: подробности

В ДТП под Полтавой погибла женщина и травмированы 4 человека (Фото: Коллаж РБК-Украина)

В ДТП под Полтавой погибла мать 12-летней девочки

Смертельное ДТП под Полтавой с участием автомобилей Toyota Corolla и ВАЗ-2109 13 июля, в результате которого погибла женщина и были травмированы еще четыре человека, произошло по вине бизнесмена Алексея Сердюкова, руководителя местной областной партии "Слуга народа". Именно он находился за рулем иномарки, которая мчалась по встречной полосе и лоб в лоб врезалась в другую машину. Основатель группы проектов "Змист" объяснил, что во время обгона в его авто провалилась передача, что и превело к трагическим последствиям.

Об этом Сердюков, который курировал предвыборную кампанию кандидата в народные депутаты от "Слуги народ" Дмитрия Налетова, написали в своем Facebook 14 июля.

Кроме него в автомобиле также была журналистка Елена Пашетных (Кузина) - она также пострадала в ДТП на автодороге "Полтава-Диканька" между селами Бричковка и Сорочин Яр. Toyota Corolla после столкновения загорелась.

В ДТП под Полтавой погибла женщина, еще четверо пострадали (Фото: pl.dsns.gov.ua)

В автомобиле ВАЗ находилась супружеская пара и их 12-летняя дочка. Всех госпитализировали, однако женщина скончалась в реанимации из-за тяжелых травм в 1-й городской клинической больнице в Полтаве.

"Вчера произошло страшное За рулем автомобиля был я, Лена сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность...

Алексей Сердюков (Фото: facebook.com/OleksiiSerdiukov)

...У меня перелом таза, Лена в тяжелом состоянии. Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное что мы можем сделать - пообещать взять на себя все затраты связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших.

Не думайте, что такое происходит где-то в другом мире, ещё вчера я тоже так думал", - написал Сердюков в сети.

ДТП под Полтавой произошло по вине Алексея Сердюкова из "Слуги народа" (Фото: pl.npu.gov.ua)

По факту ДТП правоохранители начали уголовное производство по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Также полиция выясняла, кто находился за рулем иномарки. Сейчас Сердюков в сети признался, что это был он.

В комментариях к сего признанию пользователи сети отмечают, что оправданий такому поведению на дороге нет. Также звучат соболезнования семье погибшей.

Вы совершали заведомо опасный маневр, ещё и позади так же идущей на обгон машины... Вы не думали о последствиях. А теперь вы пытаетесь оправдаться и дать денег пострадавшим.... И ни слова о том, что готовы понести справедливое наказание в суде. Вы лишили девочку мамы. И неизвестно чем для самой малышки закончится ваша гонка.

Какая-то очень мутная история с проваленной передачей, видео аварии просто ужасное, интересно, ели бы госпожа Саенко начала рассказывать о проваленной педали - многие бы ее поддержали? Очень грустно, очень страшно, что кто-то из-за чей-то спешки - потерял маму и жену! Искренне сочувствую семье погибшей!

Все тут такие святые, никогда не привышали и не делали глупые поступки за рулем! Он не прав и ему с этим жить. Или думаете он идиот и сам не понимает всю серьезность ситуации?

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Видео: YouTube / pvp.poltava

Как сообщалось ранее, недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей, два братика, 3 и 5 лет. Мама мальчиков на данный момент находится в реанимации. Родственница пострадавшей семьи рассказала, что за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.

Добавим, что сегодня, 14 июля, вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей.