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Просто спал за рулем: пьяный экс-депутат протащил девушку по асфальту (видео)

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 18:43
Просто спал за рулем: пьяный экс-депутат протащил девушку по асфальту (видео)
Фото: Иллюстративное фото (diariodamidia.com.br)

Очевидцы утверждают, что бывший нардеп был пьян и спал за рулем

Во Львовской области пьяный бывший депутат наехал на 22-летнюю девушку. Он просто протащил Викторию по земле, в то время, как она садилась в машину к своему возлюбленому. Об этом сообщается в сюжете ICTV.

Свидетели произошедшего рассказали, что перед тем, как сесть за руль, чиновник немало выпил в местном кафе, а во время аварии просто спал за рулем автомобиля. Если бы на месте ДТП не было полиции - люди бы устроили самосуд. Копы спрятали горе-водителя в своем автомобиле.

Видео: ДТП во Львовской области (YouTube/ICTV)

Сестра пострадавшей Виктории рассказала, как все произошло. Машину пьяного депутат занесло по дороге и он протянул ее сестру по дороге, ее голова попала между колесами.

Просто спал за рулем: пьяный экс-депутат протащил девушку по асфальту (видео)Фото: Экс-депутат наехавший на девушку (Скриншот из видео)

Девушка чудом выжила, на ней не было живого места. На ее крик сбежалось полсела. Ее сразу же госпитализировали в реанимацию и теперь ей предстоит несколько сложных операций.

Как оказалось, пьяный водитель - это 60-летний Николай Янюк, он бизнесмен и бывший районный депутат.

Свидетели  рассказали, что пьяный чиновник даже не остановился, когда Виктория попала под колеса его джипа. Он даже не понял, какое зло совершил. Соседи чиновника рассказывают, что он приличный и имеет проблемы со здоровьем.

Экспертиза доказала, что в крови Николая Янюка был алкоголь. В свою очередь местные жители переживают, чтобы "герой" понес наказание за свои действия.

Как ранее мы писали, в ночь на 5 июля в Виннице пьяный полицейский, который был за рулем микроавтобуса, протаранил сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей.

А также мы рассказывали о том, что в Киевской области произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

 

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