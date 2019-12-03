Экс-депутат Госдумы РФ сказал у Шустера, когда Украина станет энергонезависимой

Кадр из программы "Свобода слова Савика Шустера"

Илья Пономарев в программе "Свобода слова Савика Шустера" сделал заявление про Украину

Украина вскоре может стать полностью энергонезависимым государством.

Так, в эфире программы “Свобода Слова Савика Шустера” на ТРК “Украина” 29 ноября бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что верит в энергетическую независимость нашей страны.

"Да, Украина может быть энергетически независима. Во всяком случае с точки зрения газа уж точно она может себя не только обеспечивать, но и стать экспортером газа", - сказал он.

В свою очередь, на главный вопрос программы “Сможет ли Украина стать независимой от российского газа?” 88% респондентов из разных уголков Украины ответили положительно.

Заметим, что данный вопрос ведущий Савик Шустер озвучил в начале и в конце ток-шоу, но мнения людей не изменились.

“Свобода Слова Савика Шустера” на ТРК “Украина” 29 ноября