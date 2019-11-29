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Почему газовый вопрос снова мешает Украине спокойно жить - смотрите в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     29.11.2019 - 13:03


За 5 минут до Третьей газовой. Подорожает ли и без того дорогой газ? Как прекратить спекуляции вокруг тарифов? Почему украинская газотранспортная система превращается из живого бизнеса в кусок железа?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Алексей Оржель, Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина"

Андрей Герус, Нардеп от "Слуги Народа", Председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ

Илья Пономарев, депутат Государственной думы РФ (2007 - 2016) (на связи Skype)

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Галина Третьякова, Нардеп от "Слуги народа", Председатель комитета по вопросам социальной политики

Геннадий Зубко, Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 - 2019)

Алексей Гончаренко, Нардеп от "Европейской Солидарности"

Алексей Кучеренко, Нардеп от ВО "Батькивщина", заместитель Председателя комитета по энергетике и ЖКХ

Юрий Витренко, Исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз"

Они говорят, а решает народ.

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