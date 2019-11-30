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В правительстве работают над уменьшением платежек на коммуналку

Новости » Общество     30.11.2019 - 01:03
В правительстве работают над уменьшением платежек на коммуналку
Фото: Алексей Оржель (kmu.gov.ua)

Среди методов - реновация и модернизация жилья

В Кабинете министров наработают новый пакет решений по энергоэффективности для уменьшения платежек граждан Украины за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

Министр отметил, что среди методов, которые помогут достичь энергоэффективности, рассматривается также модернизация жилья.

"Сейчас правительство разрабатывает целый пакет решений для того, чтобы дать украинцам больше возможностей...Более того, и само правительство будет это выполнять, для того, чтобы уменьшить платежку. Чтоб какая бы не была цена, у украинца была меньше платежка и чтобы он платил на самом деле.. От модернизации и реновации жилья для украинца платежка уменьшается на 30-40%. Это гораздо существеннее, чем мы пытаемся за счет рыночных механизмов получить меньшую цену", - заявил Оржель.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2019 года составила 52,1 млрд грн. Это на 1,1 млрд грн больше показателей предыдущего месяца (51 млрд грн).

Средний размер платежки за коммуналку в октябре вырос на 30% Доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС
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