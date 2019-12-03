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Екс-депутат Держдуми РФ сказав у Шустера, коли Україна стане енергонезалежною

STYLERЖиття    03.12.2019 - 14:07
Екс-депутат Держдуми РФ сказав у Шустера, коли Україна стане енергонезалежною
Кадр з програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Ілля Пономарьов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" зробив заяву про Україну

Україна незабаром може стати повністю енергонезалежною державою.

Так, в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна" 29 листопада колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов заявив, що вірить в енергетичну незалежність нашої країни.

"Так, Україна може бути енергетично незалежною. У всякому разі з погляду газу вже точно вона може себе не тільки забезпечувати, але й стати експортером газу", - сказав він.

У свою чергу, на головне питання програми "Чи зможе Україна стати незалежною від російського газу?" 88% респондентів з різних куточків України відповіли позитивно.

Зауважимо, що дане питання ведучий Савік Шустер озвучив на початку і в кінці ток-шоу, але думки людей не змінилися.

"Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна" 29 листопада

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