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Ехал без маски: в Днепре водитель вышвырнул пассажира из маршрутки

Днепр, Среда 15 июля 2020 22:30
Ехал без маски: в Днепре водитель вышвырнул пассажира из маршрутки
Маршрутка (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Днепре маршрутчик вытолкал пассажира, который был без маски

В Днепре водитель применил силу по отношению к пассажиру, который находился в салоне без маски. При этом он заявил, что трижды просил молодого человека покинуть маршрутку, но тот никак не реагировал на слова водителя.

Инцидент случился в маршрутке №40. В сети также появилось видео этого происшествия, которое можно посмотреть по этой ссылке.

На видео видно, как маршрутчик подходит к пассажиру, хватает его, и выталкивает из салона за то, что он сидел без маски. На видео также слышно, что пассажир говорит о том, что он сам выйдет. Но водитель ему ответил, что уже три раза просил его покинуть транспорт.

Напомним, в Днепре в маршрутке №38 пассажир набросился с кулаками на водителя прямо во время движения. Его разозлило то, что водитель попросил его сына показать удостоверение школьника. Когда мужчина начал избивать водителя, то сразу же вмешались другие пассажиры, и отвели его от водителя.

Ранее в Киеве водитель троллейбуса обматерила и побила пассажира после просьбы надеть маску. Инцидент произошел в троллейбусе №14. Сначала молодой человек просил одну из пассажирок надеть маску правильно, потому что женщина опустила ее ниже носа. Но потом к разговору подключилась водитель, которая начала его выталкивать из салона.

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