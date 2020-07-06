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В Днепре пассажир начал бить водителя маршрутки прямо во время движения (видео)

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 20:43
В Днепре пассажир начал бить водителя маршрутки прямо во время движения (видео)
В Днепре пассажир набросился на водителя во время движения маршрутки (фото: pixabay.com)

В Днепре пассажир напал на водителя маршрутки

В понедельник, 6 июня, в Днепре пассажиры маршрутки №38 стали свидетелем того, как мужчина набросился на водителя прямо во время движения. Поводом такого агрессивного поведения стала просьба показать удостоверение школьника ребенка, который был с этим мужчиной.

Инцидент произошел на улице Калиновая в 17:00. Агрессивный пассажир ехал с ребенком в сторону центра Днепра. Когда водитель вежливо попросил предъявить удостоверение школьника ребенка, то мужчина резко набросился на него. Об этом сообщает "Днепр Экспресс".

Когда неадекват начал избивать водителя, то сразу же вмешались другие пассажиры, и отвели его от водителя. После инцидента мужчина скрылся с места происшествия.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.

Водителя сняли с маршрута, поскольку он находился в стрессовом состоянии и не смог продолжить работу.

Напомним, что в Киеве водитель троллейбуса обматерила и побила пассажира после просьбы надеть маску. Спор возник в троллейбусе №14 с бортовым номером 1917. Водитель набросилась на парня, когда он попросил надеть женщину маску и пригрозил ей штрафом в 17 тысяч гривен.

Ранее в Харькове произошла массовая драка в метро из-за масок. Пассажиру без маски сделали замечание, на что последовала довольно агрессивная реакция.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины ФК Днепрдрака
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