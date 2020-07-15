Їхав без маски: у Дніпрі водій виштовхав пасажира маршрутки

Маршрутка (фото: РБК-Україна)

У Дніпрі маршрутник виштовхав пасажира, який був без маски

У Дніпрі водій застосував силу стосовно пасажира, який перебував у салоні без маски. При цьому він заявив, що тричі просив молодого чоловіка покинути маршрутку, але той ніяк не реагував на слова водія.

Інцидент трапився у маршрутці №40. В мережі також з'явилося відео цієї пригоди, яку можна подивитися за цим посиланням.

На відео видно, як маршрутник підходить до пасажира, хапає його, і виштовхує з салону за те, що він сидів без маски. На відео також чутно, що пасажир говорить про те, що він сам вийде. Але водій йому відповів, що вже три рази просив його залишити транспорт.

Нагадаємо, у Дніпрі в маршрутці №38 пасажир накинувся з кулаками на водія прямо під час руху. Його розлютило те, що водій попросив його сина показати посвідчення школяра. Коли чоловік почав бити водія, то одразу ж втрутилися інші пасажири, і відвели його від водія.

Раніше у Києві водій тролейбуса обматюкала і побила пасажира після прохання надіти маску. Інцидент стався в тролейбусі №14. Спочатку молодий чоловік просив одну з пасажирок надіти маску правильно, тому що жінка опустила її нижче носа. Але потім до розмови долучилася водій, яка почала його виштовхувати з салону.