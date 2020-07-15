ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Їхав без маски: у Дніпрі водій виштовхав пасажира маршрутки

Дніпро, Середа 15 липня 2020 22:30
Їхав без маски: у Дніпрі водій виштовхав пасажира маршрутки
Маршрутка (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі маршрутник виштовхав пасажира, який був без маски

У Дніпрі водій застосував силу стосовно пасажира, який перебував у салоні без маски. При цьому він заявив, що тричі просив молодого чоловіка покинути маршрутку, але той ніяк не реагував на слова водія.

Інцидент трапився у маршрутці №40. В мережі також з'явилося відео цієї пригоди, яку можна подивитися за цим посиланням.

На відео видно, як маршрутник підходить до пасажира, хапає його, і виштовхує з салону за те, що він сидів без маски. На відео також чутно, що пасажир говорить про те, що він сам вийде. Але водій йому відповів, що вже три рази просив його залишити транспорт.

Нагадаємо, у Дніпрі в маршрутці №38 пасажир накинувся з кулаками на водія прямо під час руху. Його розлютило те, що водій попросив його сина показати посвідчення школяра. Коли чоловік почав бити водія, то одразу ж втрутилися інші пасажири, і відвели його від водія.

Раніше у Києві водій тролейбуса обматюкала і побила пасажира після прохання надіти маску. Інцидент стався в тролейбусі №14. Спочатку молодий чоловік просив одну з пасажирок надіти маску правильно, тому що жінка опустила її нижче носа. Але потім до розмови долучилася водій, яка почала його виштовхувати з салону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФК Дніпробійка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся