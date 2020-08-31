Ефремов не знает, как наркотики оказались в его организме: подробности заседания суда

Михаил Ефремов, который обвиняется в смертельном ДТП в центре Москвы, дал показания в суде и впервые взял слово. Он заявил, что без понятия, как в его организме были обнаружены следы наркотических веществ. Российский актер говорит, что может с вечеринки за неделю до инцидента или еще как-то.

В зале суда Ефремов рассказал, что в день ДТП он ездил по городу на такси. При этом актер искал пиво, а вот, что было потом, он не помнит. Об этом сообщают Факты.

Он предполагает, что его могли втянуть в машину. При этом актер подчеркнул, что очень плохо помнит тот день, начиная с 15:00-16:00, поскольку к тому времени он уже выпил бутылку водки.

"Я не хочу делать предположений, я помню, что лез за карточкой в машину, но не помню, где это было - у паба или где-то еще", - сказал Ефремов.

Он также говорит о том, что не виновен в аварии, а то видео, где он признает свою вину, просто смонтировано.

"Моя жена - один из лучших звукорежиссеров. Она уверяет, что я сказал: "Я не виноват", но "не" вырезали", - отметил актер.

Ефремов также сказал, что с похмелья мог говорить все что угодно. При этом второй раз он признал вину потому что надеялся на смягчения наказания.

"Но вину за октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", - сказал Ефремов и подчеркнул, что, когда везде говорят, что ты виновен, то и сам можешь поверить в это.

На вопрос, почему он перечислил по 200 тысяч рублей (около 2 700 долларов) семье Захарова, актер ответил, что ему стало жаль этих людей, и это никоим образом не влияет на его виновность или невиновность.

Напомним, адвокат не захотел защищать Ефремова.

Ранее сообщалось о том, что Ефремова могут отпустить, так как не обнаружили его отпечатков на руле.