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Єфремов не знає, як наркотики виявилися в його організмі: подробиці засідання суду

Автор: Роман Мирончук

Михайло Єфремов вважає себе невинним у скоєнні ДТП, після якої померла людина

Михайло Єфремов, який звинувачується у смертельній ДТП в центрі Москви, дав свідчення в суді і вперше взяв слово. Він заявив, що без поняття, як в його організмі були виявлені сліди наркотичних речовин. Російський актор каже, що може з вечірки за тиждень до інциденту чи ще якось.

В залі суду Єфремов розповів, що в день ДТП він їздив по місту на таксі. При цьому актор шукав пиво, а от, що було потім, він не пам'ятає. Про це повідомляють Факти.

Він припускає, що його могли втягнути в машину. При цьому актор підкреслив, що дуже погано пам'ятає той день, починаючи з 15:00-16:00, оскільки до того часу він уже випив пляшку горілки.

"Я не хочу робити припущень, я пам'ятаю, що ліз за карткою в машину, але не пам'ятаю, де це було - у пабі або десь ще", - сказав Єфремов.

Він також говорить про те, що не винен в аварії, а відео, де він визнає свою провину, просто змонтовано.

"Моя дружина - один з кращих звукорежисерів. Вона запевняє, що я сказав: "Я не винен", але "не" вирізали", - зазначив актор.

Єфремов також сказав, що з похмілля міг говорити все, що завгодно. При цьому другий раз він визнав провину тому що сподівався на пом'якшення покарання.

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"Але провину за жовтневу революцію я на себе брати не хочу", - сказав він і підкреслив, що, коли скрізь кажуть, що ти винен, то й сам можеш повірити в це.

На питання, чому він перерахував 200 тисяч рублів (близько 2 700 доларів) сім'ї Захарова, актор відповів, що йому стало шкода цих людей, і це жодним чином не впливає на його винність або невинність.

Нагадаємо, адвокат не захотів захищати Єфремова.

Раніше повідомлялося про те, що Єфремова можуть відпустити, оскільки не виявили його відбитків на кермі.

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