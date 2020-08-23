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Ефремова могут отпустить: не обнаружили отпечатков на руле

Воскресенье 23 августа 2020 10:15
Ефремова могут отпустить: не обнаружили отпечатков на руле
Ефремов может остаться на свободе (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)
Автор: Дарья Русина

Артист может остаться на свободе

Бывший адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев уверяет, что отпечатки пальцев на руле принадлежали не актеру. Поэтому он никак не мог совершить ДТП. Об этом Пашаев заявил 22 августа в эфире ток-шоу "Соловьев Live".

"Я знаю, кто был за рулем... Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека - не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют", - заявил экс-адвокат Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, артист в тот вечер ходил в бар пешком. Адвокат также отказался назвать имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автомобильной аварии.

Эти слова не звучат убедительно и мало кто в них поверит. Ефремов известен своим актерским талантом и понятно, что он будет изо всех сил хвататься хоть за что-то, что может его спасти.

Актер неоднократно пытался играть на чувствах, была даже демонстативная попытка суицида. Последний раз Ефремову стало плохо в зале суда, он потерял сознание, начала неметь рука и отнялась речь.

Также известно, что Ефремов решил сменить свою защиту, поскольку на суде к нему относятся предвзято. "Я хочу, чтобы адвокаты у меня остались в качестве консультантов, а я возьму кого-то посильнее", - заявил 56-летний Михаил Ефремов.

Напомним, что ДТП в центре Москвы произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине и он скончался в больнице от полученных ран.

Очевидцы утверждают, что за рулем машины был сам Ефремов. Его видели на месте аварии в неадекватном состоянии. Анализы показали в его крови не менее двух промиле алкоголя, а также следы тяжелых наркотиков.

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