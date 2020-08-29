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Предлагает признать вину: адвокат не захотел защищать Ефремова

Суббота 29 августа 2020 14:25
Предлагает признать вину: адвокат не захотел защищать Ефремова
Михаил Ефремов (Фото: goodhouse.ru)
Автор: Дарья Русина

Во время очередного слушания по своему делу Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Однако это единственный человек, который не против защищать артиста.

24 августа Ефремов должен был представить нового адвоката, однако артисту так и не удалось никого нанять. В связи с этим судья отложила слушания по делу актера на неделю, дав Михаилу Олеговичу время на поиски.

Суд мог выбрать адвоката для актера по своему усмотрению, потому Ефремов решил заключить новый договор с Пашаевым. "Я понял, что это все. Эльман, защищайте. Все мне предлагают признавать свою вину", - прокомментировал актер.

Эльман Пашаев изначально заявил, что в любой момент придет актеру на помощь. К тому же, закон позволяет многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова.

Родственники погибшего в ДТП Виталия Захарова считают, что Ефремов специально отказался от адвоката, ведь данная ситуация помогла затянуть судебный процесс.

К слову, ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине и он скончался в больнице от полученных ран.

Очевидцы утверждают, что за рулем машины был сам Ефремов. Его видели на месте аварии в неадекватном состоянии. Анализы показали в его крови не менее двух промиле алкоголя, а также следы тяжелых наркотиков.

Напомним, ранее Михаил Ефремов выплатил семье погибшего денежную компенсацию.

Мы писали, что Ефремов может избежать наказания благодаря актерскому таланту.

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