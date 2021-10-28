Пострадавшая в ДТП в Харькове пожаловалась на угрозы: девушку взяли под охрану

16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога. А 16-летнюю знакомую Николая Елизавету Дусик взяли под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.

Так, девушка пока что является единственной из трех пассажиров Infiniti, которая пришла в себя после ДТП - 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов остаются без сознания.

Дусик, которая стала первым свидетелем по делу о ДТП, на перекрестке Одесской и Гагарина, жалуется на "угрозы физической расправы за ее показания".

Также она не рассказала, от кого именно поступают сообщения. Известно, что в связи с этим активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей круглосуточную охрану.

Как произошла авария

26 октября в Харькове 16-летний парень на Infinity грубо нарушил ПДД и устроил масштабную аварию. Автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

Видео страшного момента ДТП можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, 16-летний мажор уже неоднократно был замечен в своих неадекватных выходках и постоянно выкладывал в соцсети свои нарушения ПДД. Также известно, что у парня в 14 лет был конфликт с женщиной, затем он достал пневмат и выстрелил в нее.

Кроме того, Николай об аварии сожалеет и в помещении суда он отметил, что никогда не скрывался от следствия.