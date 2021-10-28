Пострадавшая в ДТП в Харькове пожаловалась на угрозы: девушку взяли под охрану
16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога. А 16-летнюю знакомую Николая Елизавету Дусик взяли под охрану из-за угроз, которые начали ей поступать.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".
Так, девушка пока что является единственной из трех пассажиров Infiniti, которая пришла в себя после ДТП - 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов остаются без сознания.
Дусик, которая стала первым свидетелем по делу о ДТП, на перекрестке Одесской и Гагарина, жалуется на "угрозы физической расправы за ее показания".
Также она не рассказала, от кого именно поступают сообщения. Известно, что в связи с этим активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей круглосуточную охрану.
Как произошла авария
26 октября в Харькове 16-летний парень на Infinity грубо нарушил ПДД и устроил масштабную аварию. Автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.
Видео страшного момента ДТП можно посмотреть по ссылке.
Кроме того, 16-летний мажор уже неоднократно был замечен в своих неадекватных выходках и постоянно выкладывал в соцсети свои нарушения ПДД. Также известно, что у парня в 14 лет был конфликт с женщиной, затем он достал пневмат и выстрелил в нее.
Кроме того, Николай об аварии сожалеет и в помещении суда он отметил, что никогда не скрывался от следствия.
Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео с Колей Харьковским и его друзьями со дня рождения.
Также мы писали, что родителей подозреваемого в ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности.