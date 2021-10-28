Родителей подозреваемого в ДТП в Харькове могут привлечь к ответственности, - прокуратура

Родителей возможного виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности. Будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Об этом заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг.

По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были понимать, но допустить", - отметил он.

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно как в административном направлении - составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли за собой такие тяжелые последствия, смерть людей", - заявил он.

Представитель прокуратуры отметил, что родителий уже допросили.