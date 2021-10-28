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В сети появилось видео с Колей Харьковским. Смотрите, как он пьет водку и дарит пистолет другу

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Харьков, Четверг 28 октября 2021 11:17
В сети появилось видео с Колей Харьковским. Смотрите, как он пьет водку и дарит пистолет другу Коля Харьковский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16-летнему Николаю Харьковскому, который устроил масштабное ДТП в Харькове на "Инфинити" и убил человека, избирают меру пресечения, но видео с его "подвигами" продолжают всплывать в сети.

Так, на одном из них можно увидеть его со стаканом водки. Он "толкает" тосты и дарит другу на день рождения... настоящий пистолет. Ролик опубликовал в сети журналист Сергей Гришин.

"Это Коля Харьковский, который в ДТП убил людей. А до этого стрелял в лицо людям из пневмата, за что летом получил условный срок. На этом видео он поздравляет кореша с днем рождения и делает ему подарок", - написал под видео Гришин.

Дальше вы сами можете посмотреть видео и составить свое мнение о подростке, которого сейчас пытаются "отмазать".

В ролике подростки пьют водку из пластиковых стаканчиков, ругаются матом и пытаются делать философские рассуждения о жизни. Выходит грустно...

Парня пытаются "отмазать"

Сейчас адвокат Инна Данилова, которая согласилась вести это дело, заявляет, что "Коля ударился головой и не помнит, был ли он за рулем". Также она жалуется, что ему не зашили рану на голове, а просто приложили туда ватку.

"Обмотали бинтиком и отправили на Камышева, он в ИВС", - добавляет Данилова.

По ее словам, парень находится в шоковом состоянии и не помнит половины случившегося. Говорит, что помнит только силу удара авто во время столкновения.

При этом защитница подозреваемого, как и его отец, продавливает версию, что за рулем авто мог находиться не он.

"Он говорит: Если я действительно был за рулем, я несу полную ответственность... Он сейчас вообще... ему очень важно", - подытожила адвокат.

Напомним, что в данное время в Харькове избирают меру пресечения для 16-летнего Николая. Адвокат просит у суда домашнего ареста, прокуроры будут настаивать над содержанием под стражей.

Как мы ранее писали, в сети всплыло видео за секунду до трагического ДТП в Харькове.

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