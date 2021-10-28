Постраждала у ДТП в Харкові поскаржилась на погрози: дівчину взяли під охорону
16-річного Миколу Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, відправили до СІЗО на два місяці без права внесення застави. А 16-річну знайому Миколи Єлизавету Дусик взяли під охорону через погрози, що почали їй надходити.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Харків 1654".
Так, дівчина поки що є єдиною з трьох пасажирів Infiniti, яка прийшла до тями після ДТП - 19-річні Валерій Карякін і Михайло Баранов залишаються непритомними.
Дусик, яка стала першим свідком у справі про ДТП, на перехресті Одеської та Гагаріна, скаржиться на "погрози фізичної розправи за її свідчення".
Також вона не розповіла, від кого саме надходять повідомлення. Відомо, що у зв'язку з цим активісти "Hunters" і "Нацкорпусу" забезпечили їй цілодобову охорону.
Як сталася аварія
26 жовтня у Харкові 16-річний хлопець на Infinity грубо порушив ПДР і влаштував масштабну аварію. Автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув.
Відео страшного моменту ДТП можна переглянути за посиланням.
Окрім того, 16-річний мажор вже неодноразово був помічений у своїх неадекватних витівках та постійно викладав у соцмережі свої порушення ПДР. Також відомо, що у хлопця в 14 років був конфлікт з жінкою, потім він дістав пневмат і вистрілив в неї.
Окрім того, Микола про аварію шкодує та у приміщенні суду він зазначив, що ніколи не переховувався від слідства.
Раніше ми повідомляли, що у мережі з'явилося відео з Колею Харківським і його друзями з дня народження.
Також ми писали, що батьків підозрюваного в ДТП в Харкові можуть притягнути до відповідальності.