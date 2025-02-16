Є дві формули! Ось з чого має складатися підготовка жінки до візиту до гінеколога

Багато жінок під час відвідування гінеколога відчувають дискомфорт. Варто знати, якщо правильно підготуватися заздалегідь, то цього не буде відбуватися.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла відома лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк, яка має понад 30 років досвіду та відкрила власну клініку жіночого здоров'я.

З чого розпочати підготовку

Перш за все, з вибору гінеколога. Також є дві формули, коли жінка йде до гінеколога. Перша - це коли вона йде на онкопрофогляд. Тобто її нічого не турбує, але вона, як свідома жінка розуміє, що варто раз на рік пройти "чекап".

На прийому варто лікарю розповісти свою історію, тобто, коли були місячні, який характер місячних, якщо є якісь обстеження, то їх варто взяти з собою.

"Іноді буває так, що ті 50 хвилин, які я розмовляю з жінкою, вона 20 хвилин в телефоні шукає свої аналізи", - додала медик.

Коли йти до лікаря

Бажано, щоб це був не період критичних днів, тобто щоб це не була менструація.

За словами гінеколога, в цілому не має значення який це буде день менструального циклу. Також повинна бути медична документація, якщо вона є.

"Колись треба було брати з собою рукавички, одноразове дзеркало, зараз цього не потрібно. Особливо, якщо ви йдете в приватну клініку, там це все є. І в багатьох державних вже це все є", - пояснила Шупенюк.

Друга формула - це коли жінка йде до лікаря, бо в неї є певні скарги. Лікар радить жінці виписати це все, тому що іноді буває, що на прийому вона розгублюється, а потім згадує, що основне не запитала.

Тому бажано записати свої запитання, щоб отримати на них коректну відповідь. Якоїсь спеціальної підготовки немає.

Чи часто жінки звертаються на профілактичні огляди

У сучасному світі ніхто не вимагає проходити гінеколога, все залежить чи свідома людина. На щастя, все ж таки більшість жінок намагаються щорічно проходити огляди.

Лікар розповіла, що нещодавно у неї на прийомі була 44-річна жінка, яка 5 років не була у гінеколога і має певні скарги. Так не має бути.

"Колись в ті часи Радянського Союзу, я починала працювати. Тоді це було обов'язковим. Ти не міг потрапити до терапевта, поки ти не пройдеш гінеколога. Ти не міг закрити лікарняний лист, поки ти не пройдеш гінеколога. Це була така профілактична медицина. І дуже багато людей так би, може, й не пішли, але вони приходили, бо так потрібно було", - йдеться у повідомленні.