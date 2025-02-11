Йдіть від такого лікаря! Що гінекологи не мають казати на прийомі жінці
Інколи гінекологи на прийомі можуть жінці казати недоречні фрази, які є маркерами, що лікар не професіонал. Варто знати, на що звернути увагу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла відома лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк, яка має понад 30 років досвіду.
Що повинно збентежити жінку
За словами лікаря, зараз у соцмережах на сторінках гінекологів можна побачити "кричущу абсолютно дурацьку фразу".
"От я дивлюсь і думаю, як лікар може взагалі озвучити такі речі. Мене як жінку ображають деякі речі. А як у лікаря вони в мене викликають просто внутрішній супротив. Але при цьому людина робить таким чином хайп і збирає аудиторії, перегляди", - зазначила лікар.
Зокрема, агресія у медицині - категорично неприпустима, особливо якщо йдеться про вагітну жінку.
У медицині немає нічого однозначного. Тобто кожен лікар оцінює ситуацію виходячи зі своїх знань і діагностичних можливостей, і все одно це припущення.
"Знаєте, в медицині є така фраза, що заключний діагноз ставить патологоанатом, а ми тільки намагаємося відповісти на якісь питання і поставити діагноз", - пояснила Шупенюк.
Тому однозначності й заяви - це якраз недопустимо для лікаря і це має насторожити пацієнта.
Як вибрати фахового гінеколога
Лікар-гінеколог має бути ніби духовником, тому що це людина, яка знає про людину багато речей, які на сповіді "не завжди жінка хоче сказати".
"Про фаховість я б навіть не хотіла говорити, тому що не фахових лікарів в принципі, я вважаю, не має бути. На перше місце в цій ситуації я б поставила не стільки фаховість, скільки довіру", - пояснила лікар.
Все тому, що є гінекологи, які просто не викликають навіть бажання говорити. Тому насамперед це все ж підбір людського фактора.
В інтернеті зараз більшість клінік знайомлять з лікарями через соцмережі. Людина може подивитися подачу, як лікар розмовляє, яка в нього усмішка, і зрозуміти підходить чи ні.
Обов'язковою також має бути фаховість.
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