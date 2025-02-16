Есть две формулы! Вот из чего должна состоять подготовка женщины к визиту к гинекологу

Многие женщины во время посещения гинеколога испытывают дискомфорт. Стоит знать, если правильно подготовиться заранее, то этого не будет происходить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала известный врач-гинеколог Людмила Шупенюк, которая имеет более 30 лет опыта и открыла собственную клинику женского здоровья.

С чего начать подготовку

Прежде всего, с выбора гинеколога. Также есть две формулы, когда женщина идет к гинекологу. Первая - это когда она идет на онкопрофосмотр. То есть ее ничего не беспокоит, но она, как сознательная женщина понимает, что стоит раз в год пройти "чекап".

На приеме стоит врачу рассказать свою историю, то есть, когда были месячные, какой характер месячных, если есть какие-то обследования, то их стоит взять с собой.

"Иногда бывает так, что те 50 минут, которые я разговариваю с женщиной, она 20 минут в телефоне ищет свои анализы", - добавила медик.

Когда идти к врачу

Желательно, чтобы это был не период критических дней, то есть чтобы это не была менструация.

По словам гинеколога, в целом не имеет значения какой это будет день менструального цикла. Также должна быть медицинская документация, если она есть.

"Когда-то надо было брать с собой перчатки, одноразовое зеркало, сейчас этого не нужно. Особенно, если вы идете в частную клинику, там это все есть. И во многих государственных уже это все есть", - объяснила Шупенюк.

Вторая формула - это когда женщина идет к врачу, потому что у нее есть определенные жалобы. Врач советует женщине выписать это все, потому что иногда бывает, что на приеме она теряется, а потом вспоминает, что основное не спросила.

Поэтому желательно записать свои вопросы, чтобы получить на них корректный ответ. Какой-то специальной подготовки нет.

Часто ли женщины обращаются на профилактические осмотры

В современном мире никто не требует проходить гинеколога, все зависит сознательный ли человек. К счастью, все же большинство женщин стараются ежегодно проходить осмотры.

Врач рассказала, что недавно у нее на приеме была 44-летняя женщина, которая 5 лет не была у гинеколога и имеет определенные жалобы. Так не должно быть.

"Когда-то в те времена Советского Союза, я начинала работать. Тогда это было обязательным. Ты не мог попасть к терапевту, пока ты не пройдешь гинеколога. Ты не мог закрыть больничный лист, пока ты не пройдешь гинеколога. Это была такая профилактическая медицина. И очень много людей так бы, может, и не пошли, но они приходили, потому что так нужно было", - говорится в сообщении.