Він важливий для жінок. Ендокринолог назвала гормон, який повинен бути завжди нормі

Рівень тестостерону відіграє важливу роль і бере участь у багатьох процесах у жіночому організмі. Є певні способи, які допоможуть такий гормон тримати в нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.

Вплив тестостерону на жіночий організм

Здоров'я кісток

Тестостерон сприяє підтримці міцності кісток і запобігає остеопорозу. Також відповідає за підтримку мʼязової маси та сили.

Сексуальна функція

Низький рівень тестостерону може знижувати статевий потяг. Гормон також впливає на рівень енергії, настрій та здатність справлятися зі стресом.

Когнітивні функції

Деякі дослідження вказують на звʼязок між тестостероном і концентрацією уваги та пам'яттю

Що стається при дисбалансі тестостерону

Низький рівень може спричиняти втому, зниження мʼязової маси, погіршення настрою та зниження лібідо.

Високий рівень може призводити до акне, надмірного росту волосся (гірсутизму), порушень менструального циклу та збільшення жирності шкіри.

Щоб підтримувати нормальний рівень тестостерону в організмі, необхідне:

збалансоване харчування (достатня кількість білка, корисних жирів, цинку)

фізична активність (особливо силові тренування)

контроль рівня стресу та якісний сон

﻿﻿за потреби - корекція гормональних порушень під контролем ендокринолога

Важливо, що часті недосипання або нічне неспання (особливо у жінок, робота яких пов’язана з чергуванням у нічний час), активізують підвищення тестостерону наднирників, навіть незалежно від генетичної схильності.

Зміна дієти є одним з найбільш ефективних способів підтримки здорового рівня тестостерону. У тандемі зі здоровим способом життя, нормалізацією сну і правильними фізичними навантаженнями вона є важливим комплексом для природної нормалізації рівня тестостерону і утримання його рівня під контролем.