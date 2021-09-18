Джошуа начнет задыхаться: комментатор дал смелый прогноз на самый ожидаемый бой Усика

В субботу, 25 сентября, состоится бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа . Спортсмены будут соревноваться сразу за четыре чемпионских титула WBA, WBO, IBF и IBO, которыми сейчас владеет англичанин.

У кого больше шансов на победу в этом супер ожидаемом поединке - в комментарии Styler рассказал опытный комментатор MEGOGO Владимир Кобельков.

З счет чего Усик победит Джошуа?

25 сентября нас ждет супер вечер, который мы все так долго ждали. Однако довольно-таки тяжело прогнозировать этот бой, говорит комментатор, так как будут встречаться абсолютно равные соперники.

Владимир Кобельков и Александр Усик (из личного архива комментатора)

"Единственное, могу больше рассказать про Александра Усика, ведь я давно комментирую его бои, знаю его тактику. Кроме того, у меня была уникальная возможность лично потренироваться с Александром. Это были очень тяжелые 26 недель у тренера общефизической подготовки по системе кроссфит Валентина Владимировича Литвинчука. Но за это время я больше узнал об Александре", - рассказывает Кобельков.

По словам эксперта, Усик всегда приходил с улыбкой, заряжал и мотивировал всех вокруг.

"Сколько бы тренер не говорил повторять конкретное упражнение, Александр делал всегда больше. В один момент, нагрузка была пиковой, а вот настроение Усика никогда не менялось. Наоборот, он раньше всех приезжал и дольше задерживался в зале. Хотя на тот момент еще даже не был подписан контракт с Энтони Джошуа. За эти 26 недель я понял, каков атлет Александр Усик, который показал не только силу мышц, но и силу характера", - отмечает комментатор.

Владимир Кобельков и Александр Усик (из личного архива комментатора)

"Уверенно могу сказать, что Александр Усик лучший в тяжелом весе в плане ног. Точно также могу сказать про его боксерский IQ. Саша действует внутри ринга, как шахматист. Он понимает силу удара соперника, просчитывает наперед ходы, знает, что не надо подставляться и даже давать намека на шанс сопернику. Бокс - это не только кулаки и ноги, поэтому важно, в какой психологической форме будет Усик. Его нынешний психолог Андрей Борисович Колосов очень правильно подведет к этому поединку, как и вся его команда. Думаю, вы заметили, что в последнее время от Александра вообще нет никаких новостей и комментариев. Сейчас его полностью оберегает команда и психологически готовит к важному поединку", - говорит специалист.

А вот про Джошуа Владимиру сложно говорить, ведь он замечал только то, что видят остальные через соцсети и YouTube-канал.

"Точно могу сказать, что он подсушился и убрал мышечную массу. Он уменьшил свои габариты, чтобы быть более мобильным и подвижным на ринге", - обращает внимание спортивный эксперт.

Поэтому бой ожидается равным.

"Думаю, что с первого раунда Александр покажет свою красоту работы ног. Ни на секунду ему нельзя останавливаться, ведь все мы знаем мощь Энтони Джошуа по предыдущим поединкам. Да, Энтони проигрывал, но это было его единственное поражение. Мне кажется, что Александр будет действовать исходя из того, насколько он будет готов в плане физики. Первые шесть раундов он попытается изматать Энтони Джошуа и ближе к 8-9-му мы увидим тяжелые удары. Интересно посмотреть, как себя поведет Джошуа, когда ему не будет хватать воздуха (начнет задыхаться) от того темпа, который предложит ему Усик. Думаю, бой пройдет всю дистанцию, возможно, с нокдаунами. И надеюсь, на победу Александра Усика в 12-раундах", - дал прогноз Кобельков.

Владимир Кобельков и Александр Усик (из личного архива комментатора)

Где и как смотреть бой Усик - Джошуа

Долгожданный бой Усика против Джошуа будет проходить в Лондоне, а смотреть его можно будет в прямом эфире на MEGOGO по популярному формату Pay-per-view (плата за просмотр).

Таким образом, каждый желающий, даже при отсутствии подписки на MEGOGO, будет иметь возможность для просмотра.

Стоимость для подписчиков "Максимальная" и "Спорт" составит 29 грн, для пользователей других подписок - 49 грн.

Для всех желающих, у которых нет подписки - 49 грн накануне события, в день боя - 99 грн (скидка на предзаказ не будет действовать с устройств на базе iOS и Android).