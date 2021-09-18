Джошуа почне задихатися: коментатор дав сміливий прогноз на найочікуваніший бій Усика

У суботу, 25 вересня, відбудеться бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа . Спортсмени змагатимуться відразу за чотири чемпіонські титули WBA, WBO, IBF та IBO, якими зараз володіє англієць.

У кого більше шансів на перемогу в цьому супер очікуваному поєдинку - в коментарі Styler розповів досвідчений коментатор MEGOGO Володимир Кобельков.

За рахунок чого Усик переможе Джошуа?

25 вересня нас чекає супер вечір, який ми всі так довго чекали. Однак досить-таки важко прогнозувати цей бій, каже коментатор, оскільки зустрічатимуться абсолютно рівні суперники.

Володимир Кобельков та Олександр Усик (з особистого архіву коментатора)

"Єдине, можу більше розповісти про Олександра Усика, адже я давно коментую його бої, знаю його тактику. Крім того, у мене була унікальна можливість особисто потренуватися з Олександром. Це були дуже важкі 26 тижнів у тренера загальнофізичної підготовки за системою кросфіт Валентина Володимировича Литвинчука. Але за цей час я більше дізнався про Олександра", - розповідає Кобельков.

За словами експерта, Усик завжди приходив з посмішкою, заряджав і мотивував всіх навколо.

"Скільки б тренер не говорив повторювати конкретну вправу, Олександр робив завжди більше. В один момент, навантаження було піковим, а ось настрій Усика ніколи не змінювався. Навпаки, він раніше всіх приїжджав і довше затримувався в залі. Хоча на той момент ще навіть не був підписаний контракт з Ентоні Джошуа. За ці 26 тижнів я зрозумів, який атлет Олександр Усик, який показав не тільки силу м'язів, але і силу характеру", - зазначає коментатор.

Володимир Кобельков та Олександр Усик (з особистого архіву коментатора)

"Впевнено можу сказати, що Олександр Усик найкращий у важкій вазі в плані ніг. Точно також можу сказати про його боксерський IQ. Сашко діє всередині рингу, як шахіст. Він розуміє силу удару суперника, прораховує наперед ходи, знає, що не треба підставлятися і навіть давати натяку на шанс супернику. Бокс - це не тільки кулаки і ноги, тому важливо, в якій психологічній формі буде Усик. Його нинішній психолог Андрій Борисович Колосов дуже правильно підведе до цього поєдинку, як і вся його команда. Думаю, ви помітили, що останнім часом від Олександра взагалі немає ніяких новин і коментарів. Зараз його повністю оберігає команда і психологічно готує до важливого поєдинку", - говорить фахівець.

А ось про Джошуа Володимиру складно говорити, адже він помічав тільки те, що бачать інші через соцмережі та YouTube-канал.

"Точно можу сказати, що він підсушився і прибрав м'язову масу. Він зменшив свої габарити, щоб бути більш мобільним і рухливим на рингу", - звертає увагу спортивний експерт.

Тому бій очікується рівним.

"Думаю, що з першого раунду Олександр покаже свою красу роботи ніг. Ні на секунду йому не можна зупинятися, адже всі ми знаємо міць Ентоні Джошуа за попередніми поєдинками. Так, Ентоні програвав, але це була його єдина поразка. Мені здається, що Олександр діятиме виходячи з того, наскільки він буде готовий в плані фізики. Перші шість раундів він спробує вимотати Ентоні Джошуа і ближче до 8-9-го ми побачимо важкі удари. Цікаво подивитися, як себе поведе Джошуа, коли йому не буде вистачати повітря (почне задихатися) від того темпу, який запропонує йому Усик. Думаю, бій пройде всю дистанцію, можливо, з нокдаунами. І сподіваюся, на перемогу Олександра Усика в 12-раундах", - дав прогноз Кобельков.

Володимир Кобельков та Олександр Усик (з особистого архіву коментатора)

Де і як дивитися бій Усик - Джошуа

Довгоочікуваний бій Усика проти Джошуа буде проходити в Лондоні, а дивитися його можна буде у прямому ефірі на MEGOGO за популярним форматом Pay-per-view (плата за перегляд).

Таким чином, кожен бажаючий, навіть при відсутності підписки на MEGOGO, матиме можливість для перегляду.

Вартість для підписників "Максимальна" і "Спорт" складе 29 грн, для користувачів інших підписок - 49 грн.

Для всіх бажаючих, у яких немає підписки - 49 грн напередодні події, в день бою - 99 грн (знижка на передзамовлення не діятиме з пристроїв на базі iOS і Android).