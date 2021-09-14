Усик против Джошуа: кто победит и где смотреть один из самых значимых в истории бой

В ночь с 24 на 25 сентября украинский боксер Александр Усик проведет бой против Энтони Джошуа в Лондоне. Этот поединок возглавит вечер бокса Matchroom Boxing.

Кто победит в этом бою, что говорят букмекеры и эксперты, а также о том, где смотреть бой Усик - Джошуа - читайте далее в нашем материале.

Прогноз на матч Усик - Джошуа от букмекеров и экспертов

Букмекеры отдают предпочтение британскому супертяжеловесу. Так, на победу Джошуа принимаются ставки с коэффициентом 1,40. На триумф Усика коэффициент составляет 2,75. А вот если поединок завершится вничью (что в боксе бывает крайне редко), то, поставив 100 грн на такой результат, вы получите аж 2100 грн.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Джошуа

Отметим, что большинство ставят на то, что поединок продлится все 12 раундов (коэффициент 2,37).

Досрочная победа Александра оценена букмекерами в 7,00, по очкам - 5,00. Досрочный успех британской звезды бокса - 1,83, по очкам - 4,50.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Джошуа

А вот промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен не такой категоричный. Он отмечает, что украинец сегодня "демонстрирует заоблачный уровень". Но, возможно, предполагает специалист, Усику "не очень комфортно в супертяжелом весе".

"Джошуа больше, сильнее и у него длинные руки... Однако если Усик сможет обойти его джеб, то принесет много проблем. Если он останется на ногах после середины боя, то я начну всерьез беспокоиться за Энтони. Я чувствую, что если бой дойдет до решения судей, то Усик перебоксирует его", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

К слову, сам Тайсон Фьюри предполагает, что Александр мог специально не драться в полную силу со своими последними оппонентами, чтобы Энтони поверил, что украинец не представляет собой большую угрозу.

"Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает..." - отметил боксер в эфире YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

Где смотреть бой Усик - Джошуа

Этот поединок называют одним из самых значимых в истории нашей страны, ведь бои такого масштаба проходят в мире раз в несколько лет, а может и десятилетие.

Бой Усик - Джошуа можно будет смотреть онлайн на MEGOGO в системе pay-per-view (оплата за просмотр).

Для подписчиков пакета "Максимальный" или "Спорт" стоимость составит 29 грн, а для других пользователей - 49 грн (акционная цена доступна при покупке на сайте MEGOGO и в приложении на Smart TV, кроме устройств на базе Android, Android TV и iOS).

Анонс боя Усик - Джошуа

Кроме того, бой будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах мира.