Усик победил британца Чисору и бросил новый вызов: я иду за тобой!

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик не стал дожидаться другого случая, чтобы вызывать своего оппонента на ринг

Бой украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября. Несмотря на то, что соревнование между спортсменами длилось все 12 раундов, победителем стал украинец. Кого Усик вызвал на следующий бой и как прошло соревнование – читайте ниже.

Как сообщается, сразу после боя украинский супертяж Александр Усик вызвал на бой чемпиона мира в четырех самых престижных организациях Энтони Джошуа. Вместе с этой победой Усик - официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO. Прямо с ринга украинец выкрикнул: "Энтони, привет", чем вызвал улыбку британского чемпиона, который был в зале и следил за поединком своего вероятного будущего соперника.

Александр Усик обратился к Энтони Джошуа после боя с Дереком Чисорой 1 ноября

Джошуа должен будет встретиться с Усиком в случае своей победы над Кубратом Пулевым в следующем бою.

По самому поединку с Чисорой Усик рассказал, что он "куражнул" после года без бокса: "Я, как казак, вышел просто куражнуть, вы видели мою улыбку? Я прямо вот здесь вот был. Я реально очень благодарен всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Я реально очень рад".

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей (117-112; 115-113; 115-113). Заслуженная победа украинского боксера.

Что касается букмекеров, то однозначным фаворитом в этом противостоянии являлся именно украинский спортсмен. Так, по его победу специалисты выставили коэффициент 1,2, а на викторию его оппонента - 6,0.

Для Усика, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, это был второй бой в хэвивейте и 18 на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.

Также мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.