Победила россиянку и станцевала гопак: почему 13-летнюю украинку называют будущим мирового бокса

13-летнюю украинскую спортсменку Киру Макогоненко называют будущим мирового бокса - юная харьковчанка уже несколько лет поражает маститых спортсменов своим мастерством и виртуозностью на ринге, а теперь уже стала чемпионкой Европы. Так, вундеркинд одолела в Сараево в финале соревнования соперницу-россиянку, а свой триумф закрепила исполнением невероятного гопака.

Как юное дарование - "Розовая пантера" - начала свою блестящую карьеру в боксе, и какие преграды ей пришлось преодолеть вне ринга на пути к заветной мечте - читайте в материале ниже .

Сначала родители Киры отправили дочь заниматься гимнастикой, и сперва отец - чемпион Украины и мира по боксу и кикбоксингу Артем Макогоненко - даже был против, чтобы девочка стала боксировать. Но гены, очевидно, дали свое, и вскоре ребенок все же одел боксерские перчатки и стал тренироваться под руководством папы-тренера.

Видео: юная украинская боксер-вундеркинд Кира Макогоненко

Талант к боксу проявился быстро - девочке на ринге не было равных.

Кира Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Кира часто участвовала в различных соревнованиях в спортивной одежде розового цвета. Так, учитывая ее скорость, ловкость и волю к победам, девочка и получила прозвище "Розовая пантера".

Видео: Юная Кира Макогоненко на ринге

Видео: "Розовая пантера" Кира Макогоненко на тренировке с отцом

Видео с тренировок маленькой боксерши, на которых девочка демонстрировала свое мастерство, родители выкладывали в сеть, и очень скоро юная звезда спорта прославилась на всю Украину и не только.

Кира Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Также Киру любители спорта стали называть "Ломаченко в юбке", и проводить параллели с чемпионом, ведь Василий тоже в детстве занимался гимнастикой и хореографией, а тренировать будущего двукратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира стал его отец - Анатолий Николаевич.

Лома и "Ломаченко в юбке" - Кира Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Кира Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Также недавно в интернете вышел ролик, как Макогоненко побила рекорд знаменитого футболиста Криштиану Роналду, который во время карантина запустил челлендж "Living Room Cup", сделав 142 поднятия корпуса за 45 секунд. Кира же за это время сделала 158 поднятий.

Видео: Кира Макогоненко взяла участие в челлендже Роналду и превзошла его рекорд

В 2018-м году в возрасте 10 лет Кира с триумфом выступила на международном турнире по боксу Кубок Берлина. Уже по прибытию на соревнование выяснилось, что соперниц в ее категории просто не нашлось, и в итоге девочке, чтобы побороться за престижную награду, пришлось перейти в другую весовую категорию. Так Макогоненко вышла на ринг против старшей на 2 года соперницы, которая была выше на голову и на 10 кг тяжелее. Встреча на ринге завершилась победой украинки.

Видео: Кира Макогоненко в 2018 году завоевала Кубок Берлина

Как признавалась Кира журналистам в передаче "ЖВЛ", она хочет связать с боксом всю жизнь. Главная ее мечта сейчас - три раза взять "золото" на Олимпийских играх. Но участвовать в них она сможет только через несколько лет, когда подрастет.

Кира Макогоненко мечтает стать трехразовой олимпийской чемпионкой (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Родители девочки отмечают, что несмотря на постоянные тренировки, дочь все равно ведет образ жизни обычного подростка - встречается с друзьями, ходит в кино... Просто девочка не тратит огромное количество времени за гаджетами и в сетях, как многие другие сверстники. И это - один из секретов успеха.

Кира Макогоненко вне ринга (фото: instagram.com/artmakogonenko)

И вот на пути к реализации заветной мечты Кира Макогоненко в августе 2021-го добыла для Украины первое золото на ЧЕ по боксу среди юниоров.

Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу среди юниоров (фото: instagram.com/artmakogonenko)

После победы в категории до 42 кг единогласным решением судей девочка на радостях на ринге станцевала гопак (как это ранее делал Александр Усик на Олимпиаде-2012 в Лондоне, и борец Жан Беленюк на Играх-2020 в Токио), вызвав аплодисменты зрителей, а также совершила чемпионский круг-пробежку с флагом Украины в руках.

Видео: Кира Макогоненко станцевала гопак на ринге, добыв "золото" ЧЕ 2021

Свою победу боксер-вундеркинд посвятила родителям, украинскому народу и своему родному Харькову, написав в Instagram трогательный пост.

Видео: юная звезда мирового бокса украинка Кира Макогоненко

Кира Макогоненко с Александром Усиком, чей знаменитый победный гопак девочка исполнила сама на ЧЕ 2021 (фото: instagram.com/artmakogonenko)