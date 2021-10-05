Джамала рассказала о сложном периоде в семье. На прошлой неделе ее отцу сделали операцию. Победительница Евровидения навестила его в больнице и опубликовала видео.

По словам артистки, ей было сложно готовить новый танец всего за три дня для проекта "Танцы со звездами", когда в этом время отец лежал в клинике. Но сейчас уже все хорошо.

"Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию", - отметила Джамала.

Скриншот с Instagram

Отец в свою очередь поддержал дочь и отметил ее удачный номер на шоу.

"Ты же у меня не танцовщица, а профессионалка", - сказал он.

Напомним, что на пятом эфире шоу Джамала и Антон Нестерко исполнили танго под песню Carlos Gardel - Por Una Cabeza.

Джамала и Антон Нестерко - Танго (видео: YouTube)

Судьи оценили это выступление в 29 баллов. Певица заняла 7 место в турнирной таблице последнего эфира.

Телезрители смогут увидеть ее следующее выступление в ближайшее воскресенье, 10 октября.