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Джамала розповіла про складний період в сім'ї

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Вівторок 05 жовтня 2021 16:04
Джамала розповіла про складний період в сім'ї Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Роман Мирончук

Джамала розповіла про складний період в сім'ї. Минулого тижня її батькові зробили операцію. Переможниця Євробачення відвідала його в лікарні і опублікувала відео.

Про стан родича співачка розповіла в Instagram.

За словами артистки, їй було складно готувати новий танець всього за три дні для проєкту "Танці з зірками", коли в цей час батько лежав у клініці. Але зараз вже все добре.

"Був дуже складний минулий тиждень. Татові зробили операцію", - зазначила Джамала.

Джамала розповіла про складний період в сім'ї

Скріншот з Instagram

Батько в свою чергу підтримав дочку і відзначив її вдалий номер на шоу.

"Ти ж у мене не танцівниця, а професіоналка", - сказав він.

Нагадаємо, що на п'ятому ефірі шоу Джамала і Антон Нестерко виконали танго під пісню Carlos Gardel - Por Una Cabeza.

Джамала і Антон Нестерко - Танго (відео: YouTube)

Судді оцінили цей виступ у 29 балів. Співачка посіла 7 місце в турнірній таблиці останнього ефіру.

Телеглядачі зможуть побачити її наступний виступ найближчої неділі, 10 жовтня.

Нагадаємо, на "Танцях з зірками" Фаготу довелося викликати "швидку допомогу". У артиста піднявся тиск, про що розповів ведучий проєкту Юрій Горбунов.

Ми також писали про те, що суддя шоу Влад Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номерах Melovin'а на "Танцях з зірками 2021".

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Джамала Танцы со звездами
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