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На "Танцах со звездами" Фаготу вызывали "скорую": чем закончилась история

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 08:38
На "Танцах со звездами" Фаготу вызывали "скорую": чем закончилась история Фото: Фаготу на "Танцах" стало плохо (facebook com olegfahot mykhailiuta)
Автор: Людмила Жукова

В четвертом выпуске нового сезона "Танцев со звездами" участнику группы ТНМК Олегу Фаготу Михайлюте стало плохо.

Об этом стало известно из прямой трансляции шоу.

Музыканту нужно было выходить на паркет, но ему стало плохо и пришлось вызвать медиков. Как оказалось, у Фагота поднялось давление. Об этом зрителям рассказал ведущий шоу Юрий Горбунов, прервав эфир на блок рекламы.

Врачи попросили Фагота не выступать, но он их не послушал и продолжил участие в программе. Он со своей партнершей Екатериной Тришиной исполнили пасодобль.

После выступления зрители взорвались аплодисментами и скандировали: "Браво". Судьи "Танцев" также похвалили Фагота за то, что он все же вышел танцевать. Выступление пары оценили в 29 баллов из 40.

Напомним, что на этой неделе паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.

Как мы ранее писали, Джамала поделилась неожиданным откровением о танцах и партнере на "Танцах со звездами".

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Танцы со звездами
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