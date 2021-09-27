На "Танцах со звездами" Фаготу вызывали "скорую": чем закончилась история

Музыканту нужно было выходить на паркет, но ему стало плохо и пришлось вызвать медиков. Как оказалось, у Фагота поднялось давление. Об этом зрителям рассказал ведущий шоу Юрий Горбунов, прервав эфир на блок рекламы.

Врачи попросили Фагота не выступать, но он их не послушал и продолжил участие в программе. Он со своей партнершей Екатериной Тришиной исполнили пасодобль.

После выступления зрители взорвались аплодисментами и скандировали: "Браво". Судьи "Танцев" также похвалили Фагота за то, что он все же вышел танцевать. Выступление пары оценили в 29 баллов из 40.

Напомним, что на этой неделе паркет покинули актер и стриптизер Алексей Суровцев и Мария Колосова. Эта пара получила меньше всего голосов от телезрителей.