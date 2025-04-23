"Дуже переживала": Кравець емоційно висловилася про Ласточкіна в ЗСУ і поранення Розового

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець поділилася щирими емоціями щодо служби Ігоря Ласточкіна у ЗСУ та поранення їхнього колеги Віктора Розового.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю OBOZ.ua.

І з Ласточкіним, і з Розовим вона працювала в телепроекті "Ліга сміху".

Кравець зазначила, що відчуває гордість за колег.

"Коли я дізналася, що Ігор Ласточкін пішов у ЗСУ, це справило на мене велике враження. Я завжди знала, що він - сильна духом людина, з чітким внутрішнім стрижнем, але саме цей вчинок - це було щось особливе, відчула неймовірну повагу і вдячність. Люди, які приймають такі рішення, заслуговують на захоплення і гордість", - наголосила вона.

Також вона розповіла, що дуже переживала за Віктора Розового, коли той отримав поранення на фронті.

"Що стосується Віті Розового, то за нього дуже переживала. Це людина, яка дійсно має значення для всіх нас", - поділилася Кравець.

Також вона припустила, що Розовий ще може повернутися на сцену.

"Вітя - глибока особистість, і навіть коли він жартує, в його словах завжди є серйозний підступ. Сподіваюся, що йому вдасться продовжити нас радувати своєю мудрістю і талантом. Його присутність - це важливо, і я дуже ціную цю людину", - підсумувала вона.

Що відомо про службу в ЗСУ Ігоря Ласточкіна

Про те, що популярний гуморист, учасник "Кварталу 95" і тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін мобілізувався до лав Збройних Сил України, стало відомо в лютому 2025 року. Він служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр" на Донбасі.



Ігор Ласточкін (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Що відомо про Віктора Розового

Український комік був учасником команди "Загорецька Людмила Степанівна", яка перемогла в третьому сезоні "Ліги сміху".

На початку повномасштабної війни РФ проти України Розовий став на захист нашої країни та вирушив на фронт у складі 3-ї штурмової.

У березні 2024 року під час виконання одного з бойових завдань отримав серйозне осколкове поранення в голову.

Після операцій і тривалої реабілітації Розовий повернувся в "Лігу сміху" і став новим редактором проєкту.



Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)