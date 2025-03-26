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Ігор Ласточкін показався у формі та розсекретив, на якому напрямку служить

Середа 26 березня 2025 15:30
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Ігор Ласточкін показався у формі та розсекретив, на якому напрямку служить Ігор Ласточкін (фото: instagram.com/lastochkin_igor)
Автор: Іванна Пашкевич

Український гуморист Ігор Ласточкін, який минулого місяця поповнив лави ЗСУ, показався у формі і розкрив, на якому напрямку служить.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку коміка.

Ласточкін поділився гумористичним відео, на якому він разом із блогером Володимиром Черняком випадково зустрічаються.

Черняк цікавиться, де гуморист зараз виступає, на що шоумен жартівливо відповідає: "У "93 кварталі" "Холодний яр". На Донбасі".

Таким чином, стало зрозуміло, що комік служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр" на Донбасі.

У відео також видно, як Черняк разом з товаришем передають бригаді "Холодний яр" автомобіль на знак подяки Ласточкіну та його побратимам за службу.

Нагадаємо, 19 лютого зірка "Кварталу 95" оголосив про свою мобілізацію до лав Збройних Сил України.

Він поділився фото, на якому зображений зі зброєю та військовим квитком, додавши підпис: "Складні часи народжують сильних людей! #одинз4%".Ігор Ласточкін показався у формі та розсекретив, на якому напрямку служитьІгор Ласточкін вступив до лав ЗСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

У своєму дописі Ігор Ласточкін використав хештег "Один з 4%", який посилається на заяву президента США Дональда Трампа, згідно з якою лише 4% українців підтримують Володимира Зеленського.

Однак, за даними соціологічного опитування КМІС, насправді цей показник складає 57%.

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