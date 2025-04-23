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"Очень переживала": Кравец эмоционально высказалась про Ласточкина в ВСУ и ранение Розового

Среда 23 апреля 2025 12:10
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"Очень переживала": Кравец эмоционально высказалась про Ласточкина в ВСУ и ранение Розового Елена Кравец (фото: kvartal95.com)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса и телеведущая Елена Кравец поделилась искренними эмоциями относительно службы Игоря Ласточкина в ВСУ и ранения их коллеги Виктора Розового.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью OBOZ.ua.

И с Ласточкиным, и с Розовым она работала в телепроекте "Лига смеха".

Кравец отметила, что испытывает гордость за коллег.

"Когда я узнала, что Игорь Ласточкин пошел в ВСУ, это произвело на меня большое впечатление. Я всегда знала, что он - сильный духом человек, с четким внутренним стержнем, но именно этот поступок - это было что-то особенное, испытала невероятное уважение и благодарность. Люди, принимающие такие решения, заслуживают восхищения и гордости", - подчеркнула она.

Также она рассказала, что очень переживала за Виктора Розового, когда тот получил ранение на фронте.

"Что касается Вити Розового, то за него очень переживала. Это человек, который действительно имеет значение для всех нас", - поделилась Кравец.

Также она предположила, что Розовый еще может вернуться на сцену.

"Витя - глубокая личность, и даже когда он шутит, в его словах всегда есть серьезный подвох. Надеюсь, что ему удастся продолжить нас радовать своей мудростью и талантом. Его присутствие - это важно, и я очень ценю этого человека", - подытожила она.

Что известно о службе в ВСУ Игоря Ласточкина

О том, что популярный юморист, участник "Квартала 95" и тренер "Ліги Сміху" Игорь Ласточкин мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины, стало известно в феврале 2025 года. Он служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр" на Донбассе.
&quot;Очень переживала&quot;: Кравец эмоционально высказалась про Ласточкина в ВСУ и ранение Розового
Игорь Ласточкин (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Что известно про Виктора Розового

Украинский комик был участником команды "Загорецкая Людмила Степановна", которая победила в третьем сезоне "Лиги смеха".

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Розовый встал на защиту нашей страны и отправился на фронт в составе 3-й штурмовой.

В марте 2024 года во время выполнения одного из боевых заданий получил серьезное осколочное ранение в голову.

После операций и длительной реабилитации Розовый вернулся в "Лигу смеха" и стал новым редактором проекта.
&quot;Очень переживала&quot;: Кравец эмоционально высказалась про Ласточкина в ВСУ и ранение Розового
Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

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