Віктор Розовий повернувся в "Лігу сміху" (фото)

Комік Віктор Розовий, який отримав на фронті важке поранення й переніс серйозні операції, повернувся в "Лігу сміху". Щоправда, нині він вже не буде жартувати зі сцени.

Ким тепер працює Розовий і як він виглядає, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Віктор Розовий з'явився на публіці

Так, спочатку комік відвідав запис нового випуску "Ліги сміху" - 3 епізоді "Волонтерського десанту". Просто зі сцени Євген Кошовий та Денис Христов оголосили, що Розовий, який перебував серед глядачів разом зі своєю дружиною, став новим редактором проекту.

Віктор Розовий з'явився на шоу "Ліга сміху" (скріншоти)

А 17 та 18 листопада учасники "Ліги сміху" та сам Розовий почали ділитися новими кадрами.

Так, комік Дмитро Зелінський розмістив спільне фото з ветераном й іншими артистами. Він назвав Розового "легендою".

Розовий з'явився на "Лізі сміху" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)

Окрім цього, сам Віктор показав фото зі зйомок. На ньому він позує поруч з дружиною. Він розповів про те, що 17 листопада у неї день народження, а тому комік "дозволяє" її з цим вітати.

Розовий та його дружина (скріншот)

Також Розовий "засвітився" на фото з фанаткою. Комік мав веселий вигляд та посміхався на камеру.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/chulkova_sofiia)

Що відомо про поранення Розового

Нагадаємо, гуморист став на захист України на початку повномасштабної війни. У квітні цього року стало відомо, що Розовий отримав поранення на фронті.

Віктор Розовий (колаж: РБК-Україна)

21 березня військовий виконував бойове завдання. Він отримав складне уламкове поранення голови.Його врятувала швидка евакуація та медична допомога. Потім на Віктора чекала довга реабілітація. Він переніс серйозні операції, а вже влітку Розовий показав шрами від трепанації.