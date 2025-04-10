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Захищав країну з перших днів: помер учасник "Ліги сміху"

Четвер 10 квітня 2025 10:46
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Захищав країну з перших днів: помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун (скріншот відео)
Автор: Катерина Собкова

Учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун помер. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ він мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну сторінку в Instagram "Ліги сміху".

"У лігосмішній сім'ї траур. Пішов із життя Олександр Чечун "Стадіон Діброва". Співчуття рідним і близьким", - ідеться в повідомленні, яке опублікували в Stories.
Захищав країну з перших днів: помер учасник &quot;Ліги сміху&quot;
Олександр Чечун помер (скриншот)

Про причину смерті та інші подробиці поки що не відомо.

У нього залишилася дружина Ольга і двоє дітей.
Захищав країну з перших днів: помер учасник &quot;Ліги сміху&quot;
Олександр Чечун (скриншот)

Реакція мережі

Відомий український гуморист і ведучий Юрій Ткач відреагував на смерть Олександра Чечуна у своєму блозі.

"Чечун... Друже", - написав він.
Захищав країну з перших днів: помер учасник &quot;Ліги сміху&quot;
Юрій Ткач відреагував на смерть Олександра Чечуна (скриншот)

Новину про смерть Олександра Чечуна підтвердили й інші його колеги. Зокрема, товариш по команді "Стадіон Діброва", актор "Кварталу 95", ведучий Володимир Мартинець.

Що відомо про Олександра Чечуна

Олександр Чечун "засвітився" на телебаченні в 2017 році в програмі "Розсміши коміка". Щоправда тоді він програв на 4-й хвилині виступу.

Потім виступав у команді "Стадіон Діброва" в рамках проєкту "Ліга сміху".
Захищав країну з перших днів: помер учасник &quot;Ліги сміху&quot;
Олександр Чечун та Євген Кошовий (фото: facebook.com / Ліга Сміху Event)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олександр Чечун одразу ж приєднався до ЗСУ.

"Олександр Чечун з команди "Стадіон Діброва" показав, як зараз допомагає Україні на службі та запропонував глядачам свій улюблений номер з "Ліги сміху", - йдеться в повідомленні під відео в Instagram телеканалу ТЕТ.

Його дружина, Ольга Гриценюк 5 травня 2022 року опублікувала відео з чоловіком-воїном.

"У нас особистий ангел-охоронець", - написала вона.

На фронті Чечун мав позивний "Маркіян". У 2024 році він записав відео з проханням долучитися до збору на пікап.

Особисте життя

Олександр Чечун понад 20 років був у шлюбі з Ольгою Гриценюк. У них є двоє дітей.
Захищав країну з перших днів: помер учасник &quot;Ліги сміху&quot;
Комік із сім'єю (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)

До повномасштабної війни сім'я багато подорожувала.
Захищав країну з перших днів: помер учасник &quot;Ліги сміху&quot;
Олександр Чечун з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/olya_gritcenyk)

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