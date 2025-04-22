"Поїхали у навчальний круїз". Українського музиканта прийняло ТЦК

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

"Поїхали з Сашком Лохматовим у круїз навчальний до Житомира, все пізніше, зв'язок, цілую", - написав артист.

Він також повідомив, що всі концерти, зйомки кліпу та творчі плани тимчасово відкладаються.

Стас пообіцяв за можливості виходити на зв'язок у соцмережах, хоча, за його словами, телефони видають рідко.

Згодом музикант опублікував ще одне відео, де звернувся до підписників.

"Давайте нехай війна скоріше закінчиться, щоб я навіть не встиг нічого зробити, тому що ми нічого не хочемо робити. Ми поки катаємося по лікарнях всією Україною. Усіх любимо, з кожним вип’ємо, кожного обіймемо і поцілуємо, коли зустрінемось. І дамо концерт демобілізації", - сказав Стас Ленін.

Що відомо про Стаса Леніна

Стас Ленін - український музикант і фронтмен гурту "Стас Ленін BAND". Народився в Одесі. Прізвисько "Ленін" отримав у шість років - за кепку, схожу на ту, яку носив радянський вождь. Стас Ленін (фото: instagram.com/stasleninx)

Ім’я прижилося, і сам артист не має нічого проти - навпаки, зробив його частиною свого сценічного образу.

Музикант заснував гурт "Стас Ленін BAND", який виконує пісні на межі постпанку та інді-року. Їхня музика - суміш сарказму, соціального нерву та зухвалої лірики.

Попри війну, колектив продовжує співати російською мовою. До повномасштабного вторгнення гурт гастролював у Росії.