Душевные поздравления с Яблочным Спасом и милые открытки в этот светлый праздник

Поздравления с Яблочным Спасом в открытках, стихах и прозе

Яблочный Спас в гости стучится,

златой уют приносит в каждый дом!

В день этот чудо может случиться,

и полон он будет добром!

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С яблочным Спасом поздравленья шлю,

Яблочко душистое я тебе дарю,

Откуси кусочек от него скорее,

Яблоками угости своих друзей быстрее!

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Сегодня к нам пришел Яблочный Спас, большой праздник щедрого летнего урожая! Пусть ангелочки вас берегут, а день этот пусть будет светлым и благословенным! Пусть Господь подарит вам силы и счастье, радость и красоту души!

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С Яблочным Спасом!

Звучат поздравления,

Ведь наступило Господне Преображенье

И чтобы зимой не видать вам беды,

Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

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Сладких спелых яблок и обильного урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Пусть будет богатство и процветание, пусть в душе будет покой и светлое тепло! А этот праздник в августе предвещает нам теплую осень и ласковую зиму.

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Светлый праздничек пришел

Спасом он Большим зовется,

Боженька пусть даст вам сил,

ведь вы из тех, кто не сдается.

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю от всей души, чтобы никакой плохой червячок тебя не грыз. Пусть удача твоя будет румяной, пусть здоровье - крепким, а судьба - сладкой!

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На Яблочный Спас я желаю добра,

пусть полнится им твоя жизнь всегда,

а еще пусть прибудет с тобою терпенье,

от всех в жизни дел - наслажденье.

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Поздравляю вас с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю вам каждый день вдыхать чудесный аромат жизни, словно живете ві в яблоневом саду, желаю мира, здоровья, достатка и любви.

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Вас со Спасом поздравляю,

искренне и от души желаю:

веры, доброты, любви,

и внутренней чистоты!

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В этот светлый праздник Преображения Господнего желаем мира в каждом доме, счастья в каждой семье, гармонии в каждом сердце! Как лето сегодня переходит в щедрую осень, так пусть все ваши начинания и дела приносят плоды, мечты начнут сбываться и счастье войдет в вашу жизнь солнечным светом!

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