Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

Привітання з Яблучним Спасом в листівках, віршах і прозі

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

**

Зі славетним святом хочу привітати вас -

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

***

Сьогодні до нас прийшов Яблучний Спас, велике свято щедрого літнього врожаю! Нехай янголята вас бережуть, а день цей нехай буде світлим і благословенним! Нехай Господь подарує вам сили та щастя, радість і красу душі!

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини -

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

***

Солодких стиглих яблук і рясного врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! А це свято в серпні віщує нам теплу осінь і ласкаву зиму.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю від щирого серця, щоб ніякий поганий черв'ячок тебе не гриз. Нехай удача твоя буде рум'яною, нехай здоров'я - міцним, а доля - солодкої!

***

З Яблучним Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

***

Вітаю вас зі святом Преображення Господнього. У Яблучний Спас я бажаю вам кожен день вдихати чудовий аромат життя, наче живете в яблуневому саду, бажаю миру, здоров'я, достатку і любові.

***

Вже стигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

***

У це світле свято Преображення Господнього бажаємо миру в кожному домі, щастя в кожній родині, гармонії в кожному серці! Як літо сьогодні переходить в щедру осінь, так нехай всі ваші починання і справи приносять плоди, мрії почнуть збуватися і щастя увійде у ваше життя сонячним світлом!

***

***