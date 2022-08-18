Яблочный Спас 19 августа: как узнать будущее и загадать желание на яблоках

Главным украшением и символом дня конечно же является яблоко, непременно - из нового урожая. На нем можно загадывать желания, а также узнавать свою судьбу.

Яблочный Спас - праздник более народный, который переплелся с религиозными традициями, ведь 19 августа 2022 года по церковному календарю отмечается важный двунадесятый праздник - Преображение Господне.

Как это правильно сделать, читайте в нашем материале Styler ниже.

Как загадать желание на яблоке

Во время праздничной службы 19 августа - яблоки являются главным украшением корзины, которую несут на освящение. После этого фруктами угощали близких и обязательно пробовали сами.

С яблоками можно печь пироги и пирожки, варить первое варенье, делать салаты и десерты, украшать ими праздничный стол.

Считалось, что после освящения яблоки приобретают "волшебную" силу, и если загадать желание, откусывая первый кусочек, то оно обязательно осуществится. Главное - желание должно быть добрым, светлым. Если нажелать что-то плохого, кому-то назло, это вернется к вам бумерангом.

Испеките постный яблочный пирог на Спас (скріншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Узнаем будущее по первому яблоку

Когда вы откусите свое первое "спасовое" яблоко, можете понять, что вас ждет в будущем.

Если кусочек будет кислым - будьте готовы к трудностям, сладким - ждите радость.

А еще верили, кто в этот день съест освященный сладкий плод, будет здоровым и сильным.

К слову, раньше в народе верили, что до Спаса нельзя пробовать яблоки нового урожая, но в наше время такая традиция представляется немного странной. Ведь яблоки нам доступны круглый год. Если вы любите погрызть сочные фрукты - на здоровье, ведь яблоки - одни из самых полезных фруктов в мире.

Откусите яблоко и узнайте свою судьбу (фото: Freepik)

Что положить в корзину на Спас

Кроме яблок можно освящать фрукты и овощи из нового урожая: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и тому подобное.

Можно, как и на Медовый Спас, святить мед, соты.

Допускаются пироги с яблоками, другими фруктами, овощами. Главное - они должны быть постными.

На Спас также принято освящать колоски пшеницы и ржи, васильки и бархатцы.

А вот мясные продукты или алкоголь нести в храм запрещено.

На Спас праздничная корзина символизирует хороший урожай (фото: instagram.com/stolychnyi)

На Спас можно немного отступить от поста

Если вы соблюдаете Успенский пост (14-27 августа), в этот день есть исключения - можно поесть рыбы и выпить красного вина.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют такие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.