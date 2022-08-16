"Три стакана", медовый и шарлотка: лучшие рецепты постных яблочных пирогов к Спасу

Яблочный Спас мы отметим уже 19 августа. Главным символом праздника будут яблоки, которые можно святить, загадывать на них желания, и, конечно же, готовить вкусные пироги. Поскольку сейчас Успенский пост, предлагаем вам рецепты выпечки без масла, молока и яиц. Это вкусно, просто и дешево!

Читайте ниже в материале Styler, как приготовить яблочные "выкрутасы".

Постный медовый пирог с яблоками

Составляющие на форму 20 см:

2 стакана муки (стакан 200 мл, 260 г)

2 чайные ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки корицы

щепотка соли

1 стакан воды

1 стакан сахара (200 г)

2 столовые ложки меда

1 чайная ложка соды (без горки)

0,5 столовой ложки уксуса или лимонного сока

2 столовые ложки масла

2 яблока

Таким будет наш медовик (скриншот: YouTube/СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти)

Пошаговое приготовление

Просейте в миску два стакана муки. Добавьте соль, разрыхлитель, корицу.

В кастрюлю влейте воду, добавьте сахар и мед. Нагревайте смесь на небольшом огня до растворения сахара. Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком.

Смесь начнет пениться. Снимите ее с огня и влейте в муку, перемешайте ложкой и добавьте масло. Замесите жидкое тесто.

Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом. Украсьте очищенными кусочками яблока.

Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут до сухой деревянной шпажки.

Когда медовик с яблоками остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог "Три стакана"

Ингредиенты (на стакан 250 мл):

1 стакан муки

1 стакан сахара сахар

1 стакан манки

1 ч. л. с горкой разрыхлителя

200 мл воды вода

30 мл подсолнечного масла подсолнечное масло

Таким будет наш насыпной пирог (скриншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Пошаговое приготовление

Смешайте в сухой посуде муку, манку, сахар, разрыхлитель. Перемешайте. Разделите на четыре части.

Яблоки почистите и натрите на крупной терке. Разделите на три части.

Форму диаметром 20 см застелите пергаментом и смажьте маслом.

Выложите чередуя сухие ингредиенты и яблоки. Распределяйте и слегка прижимайте.

Смешайте воду с маслом и аккуратно влейте на пирог. Сделайте проколы вилкой, чтобы распределить жидкость.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Готовый пирог оставьте остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Постная яблочная шарлотка

Составляющие:

300 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

180 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

180 мл воды

75 мл подсолнечного масла

4 яблока

Такой будет наша шарлотка (скриншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Пошаговое приготовление

Просейте муку и добавьте к ней все сухие компоненты: муку, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.

Добавьте в смесь воду и масло, перемешайте до однородности.

Добавьте почищенные и порезанные три яблока, перемешайте. Вылейте смесь в выстланную пергаментом форму.

Сверху выложите порезанное тонкими дольками яблоко, посыпьте корицей.

Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!