Душевные поздравления с Яблочным Спасом и милые открытки в этот светлый праздник
В праздник Яблочный Спас 19 августа, церковное название которого Преображение Господне, по традициям в храмах освящают дары нового урожая.
Такими яблоками из праздничных корзин угощают и близких, и незнакомых, предлагая разделить щедрость и доброту летнего урожая, а заодно и поделиться светлыми эмоциями, высказать добрые пожелания.
Поздравления с Великим Спасом в душевных стихах и прозе, ярких красивых открытках, которые помогут оказать знаки внимания дорогим людям в этот праздник - мы подготовили в подборке ниже.
Поздравления с Яблочным Спасом в открытках, стихах и прозе
Яблочный Спас в гости стучится,
златой уют приносит в каждый дом!
В день этот чудо может случиться,
и полон он будет добром!
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С яблочным Спасом поздравленья шлю,
Яблочко душистое я тебе дарю,
Откуси кусочек от него скорее,
Яблоками угости своих друзей быстрее!
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Сегодня к нам пришел Яблочный Спас, большой праздник щедрого летнего урожая! Пусть ангелочки вас берегут, а день этот пусть будет светлым и благословенным! Пусть Господь подарит вам силы и счастье, радость и красоту души!
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С Яблочным Спасом!
Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.
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Сладких спелых яблок и обильного урожая, чтобы всегда было что поставить на стол! Пусть будет богатство и процветание, пусть в душе будет покой и светлое тепло! А этот праздник в августе предвещает нам теплую осень и ласковую зиму.
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Светлый праздничек пришел
Спасом он Большим зовется,
Боженька пусть даст вам сил,
ведь вы из тех, кто не сдается.
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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю от всей души, чтобы никакой плохой червячок тебя не грыз. Пусть удача твоя будет румяной, пусть здоровье - крепким, а судьба - сладкой!
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На Яблочный Спас я желаю добра,
пусть полнится им твоя жизнь всегда,
а еще пусть прибудет с тобою терпенье,
от всех в жизни дел - наслажденье.
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Поздравляю вас с праздником Преображения Господнего. В Яблочный Спас я желаю вам каждый день вдыхать чудесный аромат жизни, словно живете ві в яблоневом саду, желаю мира, здоровья, достатка и любви.
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Вас со Спасом поздравляю,
искренне и от души желаю:
веры, доброты, любви,
и внутренней чистоты!
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В этот светлый праздник Преображения Господнего желаем мира в каждом доме, счастья в каждой семье, гармонии в каждом сердце! Как лето сегодня переходит в щедрую осень, так пусть все ваши начинания и дела приносят плоды, мечты начнут сбываться и счастье войдет в вашу жизнь солнечным светом!
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Ранее мы писали о народных способах на Яблочный Спас 19 августа узнать будущее и загадать желание на яблоках.
А также рассказывали, как приготовить вкусные постные пироги с яблоками к Спасу.