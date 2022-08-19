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Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

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П'ятниця 19 серпня 2022 07:11
Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято Фото: привітання з Яблучним Спасом 2022 (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У свято Яблучний Спас 19 серпня, церковна назва якого Преображення Господнє, за традиціями в храмах освячують дари нового врожаю.

Такими яблуками зі святкових кошиків пригощають і близьких, і незнайомих, пропонуючи розділити щедрість і доброту літнього врожаю, а заодно і поділитися світлими емоціями, висловити добрі побажання.

Привітання з Великим Спасом в душевних віршах і прозі, яскравих красивих листівках, які допоможуть засвідчити увагу дорогим людям в це свято - ми підготували в добірці нижче.

Привітання з Яблучним Спасом в листівках, віршах і прозі

Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.

**

Зі славетним святом хочу привітати вас -
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

***

Сьогодні до нас прийшов Яблучний Спас, велике свято щедрого літнього врожаю! Нехай янголята вас бережуть, а день цей нехай буде світлим і благословенним! Нехай Господь подарує вам сили та щастя, радість і красу душі!

***

У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини -
В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!

***

Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

***

Солодких стиглих яблук і рясного врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл! Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло! А це свято в серпні віщує нам теплу осінь і ласкаву зиму.

***

Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!

***

Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю від щирого серця, щоб ніякий поганий черв'ячок тебе не гриз. Нехай удача твоя буде рум'яною, нехай здоров'я - міцним, а доля - солодкої!

***

З Яблучним Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родяться яблука кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.

***

Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

***

Вітаю вас зі святом Преображення Господнього. У Яблучний Спас я бажаю вам кожен день вдихати чудовий аромат життя, наче живете в яблуневому саду, бажаю миру, здоров'я, достатку і любові.

***

Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

***

Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

***

У це світле свято Преображення Господнього бажаємо миру в кожному домі, щастя в кожній родині, гармонії в кожному серці! Як літо сьогодні переходить в щедру осінь, так нехай всі ваші починання і справи приносять плоди, мрії почнуть збуватися і щастя увійде у ваше життя сонячним світлом!

***

Душевні привітання з Яблучним Спасом і милі листівки у це світле свято

***

Раніше ми писали про народні способи на Яблучний Спас 19 серпня дізнатися майбутнє і загадати бажання на яблуках.

А також розповідали, як приготувати смачні пісні пироги з яблуками до Спасу.

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