Думаем о "фишечках": у Зеленского рассказали об инаугурации

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сценарист Зеленского пообещал, что инаугурация будет интересной

Сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк рассказал о том, как будет проходить инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Детали он сообщил в интервью для издания "Украинская правда".

Юрий Костюк отметил, что точная дата инаугурации до сих пор неизвестна и он признался, что подготовка все равно идет.

"Пока еще не знаем. Как готовимся – думаем про "фишечки". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - рассказал Костюк.

Он добавил, что сначала хотели провести инаугурацию в другом месте, но выяснилось, что для этого придется менять регламент.

"Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого нужно менять регламент. То есть, есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и исполнять. А потом – мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное", - добавил Костюк.

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также сценарист добавил, что официальной инаугурации фамилии будущей команды президента называться не будут.

"Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело – назвать этого человека, а другое – назначить. У нас сейчас нет ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть – проверить, есть ли у них родственники в России, какой у них бэкграунд, какая у них реальная биография", - объяснил Костюк.

Напомним, ранее мы писали о том, как у Владимира Зеленского возникла идея о том, чтобы провести дебаты на НСК "Олимпийский".

А также рассказывали о том, что Владимир Зеленский рассказал, что общего у Украины и России.