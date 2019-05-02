Думаємо про "фишечки": у Зеленського розповіли про інавгурацію

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сценарист Зеленського пообіцяв, що інавгурація буде цікавою

Сценарист серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк розповів про те, як проходитиме інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Деталі він повідомив в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Юрій Костюк зазначив, що точна дата інавгурації досі невідома і він зізнався, що підготовка все одно йде.

"Поки ще не знаємо. Як готуємося – думаємо про "фішечки". Зрозуміло, що є офіційна процедура, яку ми шануємо", - розповів Костюк.

Він додав, що спочатку хотіли провести інавгурацію в іншому місці, але з'ясувалося, що для цього доведеться змінювати регламент.

"Ми, до речі, думали, чи можна вивести депутатів в інше місце на інавгурацію, але для цього потрібно змінювати регламент. Тобто, є історичні процедури, які ми повинні поважати і виконувати. А потім – ми ще щось придумаємо. Ми в процесі обговорення, не хочу розкривати всі секрети. Я думаю, що такий інавгурації ще не було. Можу сказати, що щось буде цікаве", - додав Костюк.

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також сценарист додав, що до офіційної інавгурації прізвища майбутньої команди президента називатися не будуть.

"Ми не можемо назвати главу СБУ або, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інше – призначити. У нас зараз немає ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це має бути – перевірити, чи є у них родичі в Росії, який у них бекграунд, яка у них реальна біографія", - пояснив Костюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Володимира Зеленського виникла ідея про те, щоб провести дебати на НСК "Олімпійський".

А також розповідали про те, що Володимир Зеленський розповів, що спільного в України і Росії.