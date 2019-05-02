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Зеленский: общего у РФ с Украиной лишь госграница

Новости » Политика    02.05.2019 - 14:25
Зеленский: общего у РФ с Украиной лишь госграница
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что между Украиной и РФ из общего осталась только граница

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе между Украиной и РФ из общего осталась только государственная граница. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Зеленский заявил, что Россия должна вернуть контроль над каждым миллиметром границы с украинской стороны.

"Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - заявил Зеленский.

Также он заявил, что действия РФ с паспортизацией и запрет экспорта нефтепродуктов не приближают урегулирование отношений между двумя странами.

"А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержания украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул избранный президент Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у Зеленского ответили на публикацию о пентхаус в Крыму. Сообщается, что Елена Зеленская приобрела недвижимость в полном соответствии с действующим законодательством Украины.

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