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Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Євген Кот і Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Поліна Іваненко

Танцюрист Женя Кот та його обраниця Наталія Татарінцева, які днями вперше стали батьками, починають потроху ділитися подробицями радісної події. І нині вже стало відомо, як зіркові батьки назвали свою донечку.

Яке незвичайне ім'я отримала дитина Кота та Татарінцевої, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Як Татарінцева та Кот назвали доньку

Так, спортсменка вирішила не одразу розповідати про ім'я дитини. Для початку вона поділилася ним лише у закритій Telegram-спільноті одного з проектів Татарінцевої.

Там вона повідомила, що дівчинка отримала особливе ім'я з потужним сенсом - Леля. 

"Леля виглядає як молода, надзвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками та травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їхньою заступницею і берегинею", - пояснила Татарінцева.

Як Кот та Татарінцева назвали первістка (скріншот)

Також Наталія поділилася щемливими кадрами з пологового. Вони вже виписалися з медичного закладу та вирушили з донечкою додому.

Кот та Татарінцева у пологовому (скріншот)

А в Stories свого Instagram дружина Кота розповіла про першу ніч вдома. Танцюрист прикрасив оселю квітами, він та його обраниця "в шоці", але у дитинки все чудово.

Татарінцева розповіла про враження від материнства (скріншот)

До слова, нещодавно Татарінцева розповіла, скільки годин народжувала донечку.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що в Індії проходить "весілля століття" мільярдерів Амбані.

Під час створення матеріалу було використано джерела: закритий Telegram-канал Татарінцевої "SUMMER camp by TATA", її Stories в Instagram.

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