Дружина Євгена Кота розкрила незвичайне ім'я новонародженої доньки (фото)

Як Татарінцева та Кот назвали доньку

Так, спортсменка вирішила не одразу розповідати про ім'я дитини. Для початку вона поділилася ним лише у закритій Telegram-спільноті одного з проектів Татарінцевої.

Там вона повідомила, що дівчинка отримала особливе ім'я з потужним сенсом - Леля.

"Леля виглядає як молода, надзвичайно красива дівчина, прикрашена квітами, вінками та травами. Вона особливо прихильна до молодих дівчат, є їхньою заступницею і берегинею", - пояснила Татарінцева.

Як Кот та Татарінцева назвали первістка (скріншот)

Також Наталія поділилася щемливими кадрами з пологового. Вони вже виписалися з медичного закладу та вирушили з донечкою додому.

Кот та Татарінцева у пологовому (скріншот)

А в Stories свого Instagram дружина Кота розповіла про першу ніч вдома. Танцюрист прикрасив оселю квітами, він та його обраниця "в шоці", але у дитинки все чудово.

Татарінцева розповіла про враження від материнства (скріншот)